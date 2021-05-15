萧美琴谈台疫情：争取商购疫苗如期交货

台湾本土疫情持续延烧，驻美代表萧美琴昨天在双橡园表示，正在积极接洽台湾对美商购疫苗，关切交货进度，包括台湾对美采购的阿斯利康（AZ）和莫德纳（Moderna）疫苗，正以“如期送达”为目标。

根据《联合报》报道，萧美琴表示，全球疫苗市场大乱，台湾还是努力争取让民众权益优先被照顾；目前阿斯利康已有少量疫苗抵台，本土疫情爆发提高民众施打意愿，莫德纳本来预计下月开始送达，正在努力争取如期到货。

萧美琴说，截至上周，驻美处对美方交涉重点在如何协助邦交国取得冠病疫苗；不过台湾发生本土疫情，民众对疫苗期待比较迫切，这周起也非常积极接洽。

趁着全球对疫苗需求大增，中国大陆进行疫苗外交，利诱台湾的邦交国外交转向。萧美琴说，美方充分掌握了解，台美双边持续沟通，台湾也希望美国在国内疫苗普及达一定程度后，赶快释出疫苗。

萧美琴说，不只是美国，许多欧洲国家都层层管制疫苗输出，从她们的角度，以照顾自己国人接种疫苗为首要，驻美处对美国政府和国会议员持续表达，希望尽早释出疫苗。

除了疫苗之外，制造疫苗的原料也是各国重要战略物资，严格管控，被问到国际现况是否会影响台湾产疫苗的研发进度与产能，萧美琴表示，美国正希望结合理念相近、有技术也有能量的国家，扩大全球疫苗生产，台湾会进一步与美洽谈，结合够实力的厂商加入这项伙伴关系。

萧美琴说，其中涉及生产线建立、技术移转与授权等商业谈判，这是长期合作案，台湾一定要积极投入；期待七、八月能看到台湾产疫苗的好消息，让台湾人能优先施打，有多余能量也能协助国际盟友。

谈到台湾至今仍无法参与24日要举行的世界卫生大会（WHA），萧美琴说，感谢美国一直在力挺台湾，也有越来越多国家愿支持，台湾目前的理念相近国家范围逐步扩大中；到最后参与阶段会不会有变化，美方友人与台湾在日内瓦的同仁都在做最后努力。

