中国天气网指“武汉九级龙卷风”说法欠妥：尚未定级

针对目前有媒体在报道武汉龙卷风事件时提到“九级龙卷风”，中国天气网联系湖北省气象局后获悉，截至发稿前，尚未对此次龙卷级别定级，而且风力等级并不等同于龙卷风等级，从目前通用的龙卷风等级定级标准来看，也从未有“九级龙卷风”之说。

据中国天气网和武汉市气象局消息，武汉市大部地区昨天8时至22时出现中到大雨，局部暴雨，并伴有雷雨大风、冰雹、短时强降水等，强对流天气主要发生在昨晚20至22时，其中20:39分蔡甸区奓山观测站出现23.9m/s大风(九级)。影响大、致灾性强。

据武汉市应急管理局消息，武汉蔡甸区奓山片区、武汉经开区军山片区昨晚20时39分突发龙卷风，部分村湾房屋受损，大量树木折断，部分工棚倒塌。

截至今天(15日)4时30分，因灾死亡六人，受伤218人;倒塌民房27户85间，损坏民房130户400间、塔吊2座、临时工棚8000平方米。

据报道，龙卷风是在强烈不稳定天气条件下产生的一种小范围的空气涡旋，中心风力可达100至200米/秒，龙卷风下部的直径一般在几米到数百米之间，特别大的龙卷能达到1公里。龙卷风形成后，一般维持十几分钟到几小时，袭击范围很小，但破坏力大。

根据2019年8月1日实施的中国气象行业标准《龙卷强度等级》QX/T 478-2019，在判定龙卷发生的基础上，中国《龙卷强度等级》以龙卷发生时近地面阵风风速最大值为指标，将龙卷强度分为四个等级。