钟南山接种中国国产疫苗称感觉很好

中国工程院院士钟南山近日在广州接种中国国产冠病疫苗，并称“感觉很好”，他呼吁大家尽快接种，为国家、世界、个人预防尽自己的努力。

据中国央视新闻客户端报道，钟南山接种疫苗后说，接种疫苗是一种非常好的实现真正的群体免疫的方法。

他指出，中国接种疫苗的比例较低，必须跟上形势，和世界其他国家一样，争取尽快能达到70%-80%的接种率，“我最近也接种了咱们国家的国产新冠疫苗，感觉很好，希望大家一起努力，尽快接种疫苗，为国家、世界，也为个人预防新冠尽一份自己的努力。”

此前，钟南山前天在亚洲科学理事会大会上表示，实现群体免疫的一种方式是通过自然感染（无干扰下的感染），这将造成70%至80%的感染率以及5%的死亡率，是不现实、不科学、不人道的。而另一种方式则是大规模接种疫苗，这需要两到三年时间的全球协作。

另外，据中国国家卫建委通报，截至5月13日，中国内地累计接种疫苗36691万剂次，其中当日单日接种1263.8万剂次，创下启动疫苗接种“日报”制度以来的最高。

国家卫生健康委疾控局一级巡视员贺青华昨天中国国务院联防联控机制新闻发布会上表示，目前全国日接种能力超过2000万剂次，下一步需从提高接种的组织管理水平、加快接种进度、优化供需衔接、推进大型临时接种点的建设与管理、强化接种人员能力培训等五个方面发力，力争实现“应接尽接”。