武汉苏州遭遇龙卷风已致12人死亡

中国湖北、江苏两省昨晚（14日）突遭龙卷风袭击，已导致12人遇难，数百人受伤。

综合长江云客户端及央视新闻消息，湖北省武汉市今天召开近期强对流天气应对处置工作新闻发布会公布伤亡情况，目前已有八人不幸死亡，280人受伤。

昨晚20时39分，武汉市蔡甸区奓山片区、武汉经开区军山片区突发EF2（对应风速49至60米每秒）级龙卷风，部分村湾房屋受损，大量树木折断、部分工棚倒塌。

此外，湖北荆州市、恩施州、仙桃市应急管理局通过报灾系统报告，截至今早8时，13日以来降雨和强对流天气过程引发洪涝和风雹灾害，造成荆州市三县（市）和仙桃市3.8万人受灾，农作物受灾面积2.07千公顷，直接经济损失1169.8万元人民币。

湖北省应急厅要求各地应急部门加强气象研判盒极端天气情况下风险隐患排查，立即停止户外作业，加强应急值守和应急准备工作等。

据报道，龙卷风的风力分级分为EF0，EF1，EF2，EF3，EF4，EF5。

EF2级龙卷风的风速为191~260公里/小时，风力能将沉重的物品吹出将近数百米远，能掀翻汽车，将大树连根拔起，会将屋顶和墙壁一起吹走，其破坏程度比较大，被称为较大龙卷风。

对于为何内陆城市武汉会出现龙卷风的问题，武汉市气象局局长王丽表示，龙卷风只要形成条件满足，不分沿海和内陆。在中国，春季和夏季为龙卷风多发季节，长江中下游是龙卷风多发地区，多个内陆城市都曾发生。

江苏省苏州市吴江区盛泽镇部分地区昨晚7时前后也突遭龙卷风袭击，初步研判为EF3级龙卷风，中心最大风力17级。

截止今早5时，灾害共造成四人死亡，19人轻伤，局部电力设施、多处房屋受损。