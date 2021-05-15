易小准：中国入WTO既是多边贸易体制最大受益方也是最大贡献者

世贸组织前副总干事易小准昨天在出席中国入世20周年相关研讨会时表示，中国加入WTO20年，既是多边贸易体制的最大受益方，也是最大贡献者。中国应该也有能力在WTO改革中发挥更加进取的、独特的作用。

根据《新京报》报道，谈及中国入世20年发挥的角色，刚刚卸任的WTO前副总干事易小准说，“我认为中国加入WTO的20年里，中国既是多边贸易体制最大的受益方，因为国际上很多人都说中国受益最大，但同时也是多边贸易体制最大的贡献者”。

他援引WTO统计数据说，过去20年，世界货物贸易总额将近翻了一番，中国货物出口增长了七倍多。但与此同时，中国进口总额也增长了近六倍。“这就是我们对世界做出的贡献。中国的进口2020年已占到世界货物贸易进口总额的12%，这是一个很惊人的数字。”

在服务贸易方面，从2005年到2020年的15年间，中国服务贸易出口总额占世界服务贸易出口总额的比例从3%增至6%，也就是翻了一番；而进口服务贸易的增长更加迅猛，从2005年的3.3%增加到2020年的8%。“我想这就是中国对世界经济的重大贡献。但世界在讨论中国加入WTO时，往往是惊叹于加入后中国出口的增长，忽视了进口的增长。”易小准说道。

据易小准介绍，2001年，中国仅仅是美国第11大出口目的地，当时中国自美进口在美国出口总额占比不足2%；而到了2020年，美国对华出口总额占比增加到美国出口总额的9%，中国已经成为美国第三大出口市场。

从一些新兴经济体情况来看，中国在南非的出口总额占比从20年前的1.7%跃升到11%。中国吸收了巴西将近32%的出口。中国是WTO里面仅有的几个承诺对最不发达国家97%的出口产品实行零关税待遇的发展中国家之一。从2008年以来，中国就一直是最不发达国家的主要出口目的地，吸收了最不发达国家出口的25%。

易小准表示，在贸易体制自由化、遵守WTO多边规则等方面，中国也交出了不错的成绩单。比如，在服务贸易开放方面，中国在加入WTO承诺的基础上，在金融、保险、法律服务、分销等领域推出了一些重大的开放举措，受到WTO成员们的广泛欢迎。

“这也是为什么我认为中国要对自己加入WTO20年来的表现有自信”，易小准说。“但作为快速发展的发展中大国，作为世界第二大经济体、第一大贸易国，我们对过去20年取得的成绩也不能自满……改革开放永远是进行时，不能够停步。”

针对当前世界出现了单边主义和贸易保护主义抬头的趋势，这给WTO带去了前所未有的挑战， 易小准表示，在中国，“改革”是一个褒义词，而且一般都会和“开放”连在一起。但是在WTO的语境下，“改革”是一个中性词，它不一定意味着开放，任何对WTO规则的修改，在WTO里面都可以叫作“改革”（reform）。也因此，在当今全球化出现退潮、贸易保护主义不断高涨的情况下，WTO改革也可能会被利用去推行贸易保护主义，对此应该保持警惕。

“我们不能够同意多边贸易体制开全球化的倒车，这应该是我们大家共同的责任。所以面对WTO成员提出的各种改革议题，我们要仔细思索中国应该支持哪些、不应该支持哪些”，易小准强调。而分辨的标准就是，这些改革倡议引导的方向是贸易自由化、便利化，还是少数成员借此提高贸易壁垒、实行贸易保护；是维护多边贸易体制的权威、促进多边主义合作，还是出于地缘政治的考虑搞小圈子，进一步削弱和分裂WTO。

对于中国在WTO改革中应该发挥哪些作用，易小准表示，中国目前在全球贸易中占有巨大份额，所以中国在WTO讨论的所有议题中都有着举足轻重的地位和作用。“毫不夸张地说，如果没有中国的参加和支持，WTO实际上谈不成任何一项有意义的协议。”

易小准认为，在WTO改革进程中，中国应该也有能力发挥更加进取的、独特的作用。他提到了中方牵头发起的创新的讨论和谈判方式，比如主动提出在WTO中开启投资便利化开放式的“诸边讨论”模式——以往WTO的议题讨论都是所有人都参加，诸边谈判很少。但现在很多其他国家也都效仿这个模式，开启其他议题的谈判。

“我认为这就是中国在WTO里面所发挥的作用——发出中国的声音、提出中国的方案，也是中国为加强多边贸易体制所做出的贡献。”易小准表示。