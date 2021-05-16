王毅：两国方案是解决巴勒斯坦问题根本出路

中国外长王毅昨天（15日）强调，解决巴勒斯坦问题根本出路在于落实“两国方案”，并指美国采取的立场站在了国际正义的对立面，也宣布中国今天将在安理会主持召开有关巴以冲突的公开辩论会。

据新华社报道，王毅当天在与巴基斯坦外长库雷希通电话，就当前巴勒斯坦和以色列之间的冲突阐明中国立场。他说，局势恶化的根源是巴勒斯坦问题长期未能得到公正解决，特别是近年来中东和平进程偏离原有轨道，联合国安理会决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，巴勒斯坦人民的困境进一步加深，导致巴以对立激化，冲突反复上演。巴勒斯坦问题一天得不到公正解决，巴以双方和中东地区就无法实现真正的和平。

王毅强调，当务之急是停火止暴，联合国安理会有责任推动局势尽快降温，而中国作为安理会轮值主席，已推动安理会两次就巴以冲突举行紧急磋商，并起草安理会主席新闻谈话，引导安理会采取行动，但安理会至今未能达成一致。

他说：“我们呼吁所有安理会成员国都要承担起应尽责任，切实为维护地区和平与安全作出努力。”

王毅也说，中国认为安理会应对“两国方案”进行再确认，敦促巴以双方尽快在“两国方案”基础上重启和谈，也将继续坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持通过政治对话公正解决当前的问题。