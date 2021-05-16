B站营收增68% 付费用户破2000万

中国视频弹幕网站哔哩哔哩一季度营收增68%，付费用户同比增53%，正式突破2000万大关，这使得B站的股价再创历史新高。

据中国基金报报道，哔哩哔哩公布了截至2021年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。财报显示，B站一季度营收达39.0亿元人民币，同比增长68%，再度超出市场预期。与此同时，毛利率从去年同期的23%增长至本季度的24%。值得一提的是，一季度B站付费用户同比增53%，正式突破2000万大关，多元化营收再创新高。

靓丽的业绩表现助力股价。从去年年初开始，B站美股股价一路攀升，去年股价累计年涨幅高达360.37%，2021年2月B站美股股价再创历史新高至157.66美元/股（209.98新元/股）。

B站还对2021年第二季度收入进行了展望，预计将达到42.5亿元至43.5亿元人民币。

值得一提的是，2021年第一季度，B站月活用户达2.23亿，在去年疫情期间高基数上同比再增30%；其中移动端月活用户突破2亿，同比增长33%达2.09亿。同时，日活用户破6000万，同比增长18%。

2021年一季度，PUGV（即专业用户创作视频）作为社区内容生态的基石，占视频总播放量的比重牢牢保持在91%。这一数字的背后，也是UP主创作能力全面提升：月均活跃UP主数量达220万，同比增长22%；月均视频投稿量达770万，同比增长57%，均创下新高。而万粉以上的UP主数量，也同比增长了54%。

B站董事长兼首席执行官陈睿表示：“2021年一季度，我们以用户和收入的双双强劲增长拉开了序幕，让我们更加坚定地向未来增长目标迈进。伴随着‘视频化’的巨大浪潮，我们将牢牢把握市场机遇，进一步扩大在‘Z+世代’群体的影响力。”