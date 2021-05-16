美国多市举行反仇视亚裔集会

美国华盛顿、纽约、洛杉矶、克利夫兰、萨克拉曼多、休斯敦等10余个城市当地时间5月15日举行了名为“团结一致反对仇恨（Unity Against Hate）”的抗议集会，反对美国激增的针对亚裔暴力犯罪及仇恨事件，呼吁族裔平等。

据中国央视报道，该集会由亚太公共事务协会发起，以呼吁更多人为针对亚裔的仇恨行为发声，并对美国国内种族歧视与暴力行径对亚裔造成的痛苦进行控诉。

在加州萨克拉曼多市，数百名民众15日聚集在加州议会大厦，通过演讲等方式呼吁停止种族歧视事件。加州副州长以及众多当地官员和民权人士共同在集会上致辞，呼吁社会重视亚裔群体遭受歧视和暴力的现象。

同日下午，在俄亥俄州克利夫兰市，政府官员、社区代表以及其他抗议民众聚集在克利夫兰公共广场，民众手持“仇恨是一种病毒”“停止所有种族歧视”等标语并吹响黄色口哨。活动组织者介绍，黄色口哨是自我保护和希望的象征，希望民众为针对亚裔的仇恨事件发声，以防止更多人受害。

得克萨斯州州长阿博特（Greg Abbott）也在当日来到位于舒格兰市举行的反仇视亚裔集会上发言，以支持亚裔社区。阿博特在集会上对美国激增的亚裔暴力仇恨事件进行了谴责，并呼吁所有人团结一致抗击种族歧视。阿博特表示，得州将不能容忍任何种族仇恨行为和不平等现象。

致力于反对亚太裔歧视的美国非营利组织“Stop AAPI Hate”发布的最新统计数据显示，自2020年3月19日至2021年3月31日，美国针对亚裔的仇恨犯罪案件数量达6603件，而前一年的同期数据为3795件，过去一年内案件数量增加54%，增幅达一倍以上。