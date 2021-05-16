中国演员马伊琍为代言品牌涉诈骗道歉

因代言品牌茶芝兰涉及违法，中国演员马伊琍对此向公众致歉。马伊琍工作室15日发布声明称，马伊琍已与该品牌解约。随后，马伊琍转发该条微博称，“向各位加盟商受害者道歉。目前我们正积极配合警方调查。”

据中新经纬报道，马伊琍工作室声明写道，马伊利方面2020年10月与茶芝兰开始合作，之前虽对品牌进行了核查，但前期筛查仍不够长期、全面、细致，存在工作疏漏，已进行严格自纠自查，重新梳理工作细节和流程，日后亦将更加谨慎选择合作品牌。

随后，马伊琍转发工作室声明称，“非常抱歉，作为该品牌之前的代言人，我再次向各位加盟商受害者道歉。目前我们正积极配合警方调查。我与工作人员也更要自省自纠，在今后相关工作中必须更为严谨，合作前细致核查，合作中积极监督。”

上海市公安局5月13日召开发布会提到，今年3月，针对奶茶店铺加盟商户“异常关停”的情况开展整体研判，成功侦破了上海市首例以虚假品牌奶茶招商网站吸引加盟商、虚构履约能力骗取加盟费的“套路加盟”合同诈骗案，涉案金额7亿余元（人民币，下同，1.45亿新元）。根据上海市公安局提供信息，上述诈骗案涉及“花点点”“茶芝兰”等50余个奶茶品牌。

据上海市公安局官方微信号消息，2020年12月，上海警方依托数据分析，发现大量奶茶店铺加盟商户“异常关停”的风险，可能涉嫌经济犯罪。市公安局经侦总队即会同松江公安分局组成专案组开展侦查，并于3月23日将以犯罪嫌疑人金某、王某为首的诈骗团伙一网打尽。

经查，犯罪嫌疑人金某、王某等人为牟取非法利益，成立某餐饮公司，并在公司内部设立网络部、话务部、商务部、运营部等多个部门，在未经权利公司授权许可的情况下，搭建多个虚假知名品牌奶茶招商加盟网站，设计发布带有“品牌加盟”字样的招商广告，吸引获取潜在加盟商联系方式。

随后，收购或注册“花点点”“茶芝兰”等50余个奶茶品牌，通过设计“知名品牌旗下产品”“全程一站式服务”“大数据科学选址”“投资加盟稳赚不赔”等宣传话术，安排话务员对外推销加盟业务。事实上，公司对外宣称的专业培训讲师根本不具备奶茶行业从业经验，各项服务也是无稽之谈。

上海市公安局称，为进一步获取加盟商信任，犯罪嫌疑人还伪造了多个品牌的授权文书，并设计编印大量宣传材料。甚至在加盟商实地考察时，犯罪团伙还以每人每日40至80元不等的价格，雇佣人员冒充消费者，在奶茶店铺前循环排队，营造生意火爆假象，以层层铺设的加盟套路骗取加盟商的信赖。

目前，上述90余名犯罪嫌疑人因涉嫌合同诈骗罪已被采取刑事强制措施，案件在进一步侦查中。