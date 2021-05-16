张建宗：香港绝不能再让疫情反弹

香港特区政府政务司司长张建宗16日表示，疫情趋稳之际，绝不能再让它反弹，甚至给香港复苏“拖后腿”。

据中新社报道，张建宗当天发表网志说：“接种疫苗才是目前防控疫情最有效和最彻底的措施。虽然今次的变种病毒病例暂未于社区广泛暴发，但我们不能掉以轻心。”

张建宗称，在抗疫方面，特区政府继续采取精准务实、果断迅速的策略。当中措施包括要求全港外籍家庭佣工于5月15日至30日期间接受第二次强制检测，以及涉及变异病毒株的大厦居民须接受更频密的检测。

另外，随着疫情渐趋稳定，市民生活大致恢复正常，香港学校将于5月24日起全面恢复半天面授课堂。张建宗认为，在第一阶段“疫苗气泡”下的社交距离措施有序落实，有关措施会延续14天至5月26日，包括继续维持适用于餐饮业务处所和表列处所的限制及规定，以及有关群组聚集和佩戴口罩的要求。

他还提及香港运动员积极备战东京奥运会。张建宗说，香港健儿在多项国际赛事屡创佳绩，目前已有27个项目取得东京奥运参赛资格。

他说，考虑到疫情及香港广播机构面对严峻的经营环境，特区政府破例斥资购入东京奥运的电视播映权，并交由香港五间持有电视牌照的广播机构播放，确保香港巿民可以通过电视免费看到东京奥运会广泛的直播，特别是香港运动员参与的所有赛事。这不单会凝聚广大市民为香港运动员打气，同时会提升市民对运动的兴趣和体育风气。

