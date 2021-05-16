辽宁营口疫情涉一家诊所 大夫是无症状感染者

中国近三天来，安徽、辽宁相继报告新增本土确诊病例。辽宁省营口市公布了新增三例本土病例和五例本土无症状感染者的行动轨迹。综合安徽合肥和辽宁营口公布的流调信息发现，作为疫情防控“哨点”，个别基层诊所失守了。

据澎湃新闻报道，记者梳理官方公布的流调信息发现，此次本土疫情出现有患者在确诊10天前出现症状去基层诊所就诊，但诊所未及早发现疫情，且该诊所大夫也被确认为无症状感染者。

辽宁省营口市公布了新增三例本土病例和五例本土无症状感染者的行动轨迹。作为疫情防控“哨点”，个别基层诊所失守了。

据澎湃新闻报道，基层诊所，一直被称为疫情防控的“哨点”，多个疫情防控方案中提出要求，作为“哨点”，一旦发现可疑患者要及时留观，并在两小时内上报。“哨点”失守，会让新冠疫情错过“早发现”的时机。

根据官方公布的确诊病例流调信息显示，5月13日在安徽合肥确诊的患者吕某在5月3日晚上20点来到位于辽宁营口市鲅鱼圈区的李波诊所，自述嗓子疼，无发热，当天开始输液，此后几天一共输液四次。这期间诊所多次给吕某输液但是并未任何上报动作，5月9日晚吕某乘坐火车到北京中转停留了数小时后，又乘火车抵达安徽合肥，直到5月13日作为首个发现确诊病例的密切接触者进行检测才被确诊。

吕某去过看病输液的诊所也出现在辽宁营口的流调信息中，值得注意的是，这个诊所的大夫也被诊断为无症状感染者。

5月15日，根据营口公布的流调信息显示，个体诊所大夫李某诊断为无症状感染者。5月3日至9日晚8点左右，已在安徽确诊的患者吕某在金色童年摄影基地老板的陪伴下到李某经营的诊所挂点滴，双方全程均戴口罩，其间李某家人未与患者接触。

5月4日至14日，李某未出过门，其间共接触除吕某以外的16名患者。5月13日接到安徽省协查通报后将其作为密切接触者进行集中隔离管控。

此前在河北石家庄的疫情中，农村个别诊所也暴露出同样的问题。去年12月27日，河北石家庄市藁城区刘家佐村一名52岁男性患者曾到藁城区小果庄村某诊所就诊，29至30日再次到同一诊所就诊，但直到2021年1月2日因到新乐市人民医院就诊才发现当日核酸检测结果呈阳性。