中国国考补录近2000人

中国国家公务员局15日发布补充录用公务员公告，此次补录共涉及400余个岗位计划补录1990人。

据中新网客户端报道，中国今年国考共有79个部门、23个直属机构参加，计划招录2.57万人，去年11月29日举行了笔试。

本次招录在报名阶段共有157.6万人通过用人单位的资格审查，笔试当天共有101.7万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数之比约为40:1。今年1月11日，本次考试笔试成绩与合格分数线正式出炉，随后考试进入调剂和面试环节。

国家公务员局公告，部分职位没有合适的录用人选，需要公开调剂补充人员。

近年来，中国国考补录现象并不鲜见。例如，2019年度国考曾计划补录3046人，2020年度国考曾计划补录7011人。谈及炙手可热的中国国考出现空缺岗位的原因时，华图教育公考专家李曼卿分析：“近几年，国考职位要求越来越精细化，如专业、基层工作经历、应届生、户籍限制等要求越来越精准，这是导致部分岗位报名人数较少，甚至出现空缺的原因之一。”

他说，公务员招录中，职位出现空缺有多种原因，有的出缺职位则是因为职位选拔最终未满足招录计划，因为考生最终进入岗位需要笔试、面试、体检、考察等多个环节，有的职位考生即使过了笔试未必能正式进入岗位，加之存在考生中途弃考现象，所以相关职位最终只能补录。

根据今年的补录公告，本次调剂结束后，将形成进入面试的人选名单，在“专题网站”统一公布，5月22日之后，报考人员可以登录“专题网站”查询调剂结果。