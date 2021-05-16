苏贞昌：协助台厂商准备异地办公

随着台湾冠病疫情反弹，行政院长苏贞昌特别指示科技部、经济部等各部会，主动协助、辅导各生产端及重要产业的防疫措施，使厂商预先做好分流分舱、异地办公的准备与作为。

据台湾《自由时报》报道，苏贞昌今早（16日）召开财经首长会议，财经首长在会上评估疫情稳定后，台湾今年的经济成长预期。出席者包括行政院副院长沈荣津、行政院秘书长李孟谚、政务委员兼任发言人罗秉成、政务委员黄致达、国发会主委龚明鑫、财政部长苏建荣、金管会主委黄天牧、央行总裁杨金龙、经济部长王美花。

罗秉成在会后说明，财经首长称，各上市柜公司的获利比起去年都有大幅成长，外销订单也非常充足，目前疫情发展对于消费端有短期影响，但只要能够尽快将疫情控制住，有效围堵疫情扩散，加上政府已提出扩增2100亿（新台币，99亿新元）防疫纾困预算修法，在疫情稳定后进行新一波消费刺激，今年经济成长仍然能够维持预期。

罗秉成也说，财经首长在会议上除了针对台湾境内外经济局势交换意见，苏贞昌也要求各部会，持续密切掌握市场的相关变化及趋势，就金融机构正常运作，股汇市秩序稳定、民生物资充足供应等进行必要措施，并即时对外公布正确资讯。

苏贞昌认为，台湾的产业在各项防疫措施已经累积一年多的经验，台湾民众也有非常高的防疫警觉心，但在软、硬体上一定有需要政府资源挹注之处，并要求各部会迅速盘整需求并提出解决方案，实际给予帮忙。