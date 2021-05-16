北大学生控诉职场PUA 字节跳动正核实

有用户5月14日在北大未名BBS发帖称，自己在字节跳动实习后，因找不到合适的工作接替者，被上级领导禁批离职申请和薪资证明。

据21世纪经济报道该用户表示，2021年1月份在字节跳动办理实习生入职，四月中旬实习期已满，且因毕业事宜繁忙向上级领导表达了近期需要离职的诉求，上级领导以没有继任入职无法交接为由让她继续工作兼找继任，而后因找不到合适的工作接替者，被上级领导禁批离职申请和薪资证明。

该用户还透露，自己同时遭上级领导语言暴力“你的工作能力太差，找两个备用（backup）是为了弥补你工作的缺陷”“别人都能做到的你就是做不到”。

时隔一日，该用户回应事件进展：“字节跳动纪律检查与职业道德委员会约我今天下午两点钟谈话，后续有处理结果我也将在帖子中回应，并在会议之前向字节跳动相关负责人提出了一些要求，对方表示收到相关诉求。”

对此，字节跳动企业纪律与职业道德委员会在内部回应称，已经第一时间与当事人取得联系，进行调查核实，并称，“很遗憾在即将结束实习的这段时间，这名同学在公司遇到了不好的体验。我们会继续推进调查，形成最终调查结论后，将第一时间向当事人和各位同学同步”。

字节跳动方面表示，公司制度和规定中，从未有过、也绝不会有任何形式的“无继任者禁止离职”要求。