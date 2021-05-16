大陆学者吁日勿触碰台湾问题历史伤疤

中国大陆学者认为，台湾问题是近代以来中日两国关系中给人留下痛苦回忆的大伤疤，并呼吁日本不要触碰台湾问题历史伤疤。

上海外国语大学日本研究中心主任廉德瑰在《环球时报》昨天（15日）刊登的文章列出日本的一些涉台举措，包括日美“2+2”会谈中就涉及到台湾，4月份日美首脑会谈也涉及到台湾海峡，并说如果尚未公布的日本2021年版《防卫白皮书》真的提到台湾，这将是白皮书首次加入台湾的内容。

廉德瑰指现在日本一些人仰美国鼻息，公然违反国际协议，干涉中国内政，并警告此举将严重破坏中日关系的基础，使两国关系陷入大倒退。

他指出，1972年的《中日联合声明》明确规定，中华人民共和国政府重申：台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。日本国政府充分理解和尊重中国政府的这一立场，并坚持遵循《波茨坦公告》的立场，此后1978年的《中日和平友好条约》，1998年的《中日联合宣言》和2008年的《中日联合声明》都重申了这一原则。

廉德瑰说：“关于台湾的归属问题，日本通过四个政治文件郑重向中国做过承诺，四个政治文件也成了自邦交正常化以来，中日两国关系的基础。”

廉德瑰指日本面对崛起的中国，再次误判国际形势，与曾经的西方列强勾连，干涉中国内政，试图捞取好处，但中国早已不是一百年多前的中国，任何干涉中国内政，“阻止中国统一大业的图谋都被彻底粉碎，任何因为愚蠢而试图插手中国内部事务的国家都将引火烧身。”

他在最后写道：“我们正告那些日本政客，必须记取历史教训，不要背信弃义，不要向“台独”分子发出错误信号，不要牺牲人民福祉，不要葬送来之不易的地区和平。”