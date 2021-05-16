特斯拉又出事 杭州车主地库撞墙

中国杭州滨江一小区车库里，一辆特斯拉Model3一头撞上了墙，好在人无大碍。车主称刹车失灵踩不下去，对此，特斯拉回应说，未发现车辆制动系统异常。

据钱江晚报报道，5月13日晚上，在杭州滨江一小区车库里，特斯拉一车主罗女士加班结束后，驾车回到小区车库，先是经过一个下坡，左转一小段路，再经过一个长长的直行道，在本该右转的通道口，罗女士突然发现刹车怎么踩也踩不下去了，她很慌张，又不敢猛打方向盘，只能任由车子撞到墙壁上了。

撞车后，罗女士第一时间联系了保险公司、特斯拉售后，并调取了监控录像，留存了刹车痕迹等证据。她说：“当时我很用力地踩刹车，踩到底了，有制动的感觉，但是明显就是刹不住了。其实我的车速是不快的。”

特斯拉客户支持微博今早发布通告，称其在获知该事故信息后，立即与车主取得了联系。经过车主描述、现场勘察和监控内容的综合还原，未发现车辆制动系统异常。

自今年4月19日“维权门”事件以来，因为安全问题，特斯拉频繁上热搜。4月19日，上海车展媒体日上，因为刹车失灵，一名身着白色T-恤的女子爬上了特斯拉展车车顶维权。随后，多地相继爆出特斯拉安全事故。

5月11日，中国乘用车市场信息联合会公布中国市场汽车销量显示，今年1至4月，特斯拉累计销量达95125辆。其中，在今年4月，特斯拉中国销量为25845辆，与3月销量相比下降27%。

而环比骤降近30%的结果，还是在其出口销量创下新高的情况下实现的，可见特斯拉中国的4月的本土销量表现并不太好。据悉，今年4月，特斯拉中国出口销量为14174辆，创下历史新高。

股价方面，自4月20日以来，特斯拉股价总体呈下跌趋势，截至目前以跌近20%。