台湾吁医疗院所暂停非急迫性手术与检查

台湾冠病疫情恶化，当地各大医院量能纷纷爆量，中央流行疫情指挥中心（16日）呼吁全台医疗院所暂停非急迫性的手术与检查。

综合台湾中时新闻网和《联合报》报道，指挥中心今天（16日）宣布，即日起全台医疗机构实施四大医疗应变措施，包括门诊营运降载、加强社区监测通报采检、加强员工健康监测和国际医疗暂停。

台大医院今天也强烈建议民众，这两周内延后就医，院方要全力清空病房，提供重症病患来用。

另有民众称，万芳医院自费超过1万元（新台币，480新元）以上的健康检查在13楼之外，其他劳检、一般企业健检、保险赠送的健检，都在2楼同一个柜台办理，但却发现2楼预防医学健康检查中心，竟同步正在采检“民众自费检验COVID-19”，健康的民众和采检的民众完全没分流，快把民众吓死。

指挥中心防疫医师陈婉青则说，现在个案数多，为了让医疗资源留给重症病患，请轻症确诊个案在家不要离开、等候公卫人员通知；在家时也必须维持一人一室，不可离开房间。

行政院人事总处今天也宣布，居住双北地区或在双北地区上班的公务员，自明天起至28日实施弹性上下班时间，弹性上班时间可从上午7时30分至10点，下班时间则调整为4时30分到7时，以分散上下班人潮。

新北市今天和台北市共同宣布，从明天开始，部分中学和高中生可在家不到校，改而采用远端学习方式，学校老师可依需求，异地上课或线上授课。