中国乒乓球队奥运名单出炉

中国乒乓球队东京奥运参赛名单16日出炉，三老带五新的八名选手将参加东京奥运会，争夺乒乓球项目五枚金牌。

据中新社报道，中国乒乓球协会当日公布的这份名单与外界此前的猜测颇为吻合。女单：陈梦、孙颖莎；女团：陈梦、孙颖莎、刘诗雯；P卡：王曼昱。男单：马龙、樊振东；男团：马龙、樊振东、许昕；P卡：王楚钦。混双：许昕/刘诗雯。

中国乒乓球队在解读这份名单时说，参加东京奥运，中国国乒男线派出了最强阵容，人才济济的女线则是优中选优。

在男线方面，马龙是2016年里约奥运会男单和男团冠军得主，连续获得三届世锦赛单打金牌，是现役男运动员中唯一的“大满贯”得主。樊振东连续获得近三届世界杯单打冠军，近一年世界排名保持第一。许昕是2016年里约奥运会男团冠军成员，曾分别与马龙、张继科、樊振东搭档获得世锦赛双打金牌，是目前男队双打能力最出色的运动员。

国乒男队主教练秦志戬说，男线名单经教练组集体开会讨论研究，意见高度一致，获得全票通过。“他们的竞技状态、体能状况良好，伤病均在可控范围内，是目前国乒男队参加东京奥运会的最佳阵容。”

女线方面，陈梦在近两年内获得九个国际比赛、三个中国国内比赛冠军，现世界排名第一。孙颖莎作为国乒新生代中坚力量，对中国队主要奥运对手保持优异战绩，目前位列奥运资格排名第二位。刘诗雯是2016年里约奥运会女团冠军成员，荣膺女子世界杯的“五连冠”。2019年世锦赛后，刘诗雯虽陆续出现伤病，但目前已恢复到可以参加奥运会的状态。

女队主教练李隼说，女线选拔经历了“幸福的烦恼”，但经过集体讨论和投票，最终产生的结果是公平、公正的。

根据国际乒联规则，混双选手必须参加团体比赛。李隼说，结合实际情况并与刘诗雯本人沟通后决定，她在东京奥运会的报项为混双和女团，主要精力将放在混双项目的争夺上。

在东京赛场，乒乓球混双首次成为奥运会正式比赛项目，而且将是东京奥运会乒乓球比赛中第一个决出金牌的项目，“奥运首金”和“开门红”的价值与意义，使得混双项目成为中国国乒奥运备战的重中之重。

中国乒乓球队混双项目负责人马琳说，许昕/刘诗雯已经凭借2019年国际乒联总决赛混双冠军的身份，获得了东京奥运会混双项目参赛资格。更重要的是，这对磨合已久的搭档不断地用成绩证明了自己的实力，两人分别是现阶段国乒男双、女双技术水平最高的选手。

在P卡的选择上，国乒男、女队教练组权衡单、双打实力和打法特点，综合考虑为2024年巴黎奥运会积蓄后备力量的战略规划，最终选定王楚钦和王曼昱两位小将。

东京奥运会将于今年7月23日至8月8日举行，乒乓球项目将产生混双、男女团体、男女单打五枚金牌。

