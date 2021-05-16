统派政党吁接受大陆疫苗被批黄鼠狼给鸡探病

统派政党中华统一促进党今天（16日）发文呼吁民进党政府接受中国大陆赠送台湾人民的国药北京冠病疫苗。台湾绿营政党基进党随后批评此举是“黄鼠狼给鸡探病”。

据台湾《联合报》报道，基进党称，自去年冠病疫情爆发以来，台湾境内亲北京势力一直要“以疫谋统”，从初期的“大陆搞个小小肺炎”网路串联，试图降低台湾对肺炎的警觉性，以及鼓吹普筛与购买大陆试剂，到现在的最新发展，则是统促党也加入连胜文等人的阵营，要求台湾接受大陆国药疫苗。

基进党指大陆疫苗的效力在全世界都遭受到普遍的质疑，并称非洲国家塞舌尔是全球接种疫苗比例最高的国家，达到六成，其中有57%是施打大陆国药疫苗，43%打得是印度制阿斯利康疫苗。然而，约10万人口的塞席尔，依旧在5月10日传出单日确诊数高达1799例，并引述塞舌尔卫生部称，大陆国药疫苗的有效率只有50%，远远低于大陆国药与世卫组织宣称对18至59岁人群的78.1%。

基进党也引述“用数据看世界”（Our World in Data）称，采用辉瑞疫苗的以色列在预防病毒传播上的有效率为94%，塞舌尔每百万人中的日新增新冠病毒确诊病例为2613.38例，以色列只有5.55例。

基进党声称，台湾政府原本有向德国BNT采购500万剂辉瑞疫苗，但被大陆与台湾内部亲北京势力阻挠，使得疫苗采购进度延宕一个多月，剂量也下降到50万剂。这时要求台湾接受低保护力的大陆国药疫苗，“这不是黄鼠狼给鸡探病，什么才是？”