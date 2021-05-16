张文宏：冠病已成常驻病毒 须做好长期应对准备

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在微博发文指出，冠病病毒已经成为世间常驻病毒，必须做好长期应对准备。

据快科技报道，张文宏5月16日发文指：病毒没有自行离去，而是分布在全世界，只要我们稍微放松一下防控措施，疫情马上就会重启，而且传播速度较去年丝毫未见减弱。

他写道：“以目前的全球性疫情来看，新冠病毒已经成为世间常驻病毒，我们必须做好长期应对准备。”

他还指出，全球的疫苗接种速度很慢，很不平衡。未接种疫苗是当前全球的常态，即使在疫苗供应非常充沛的国家，疫苗接种率也难以达到完全阻断传播的群体免疫水平。而且，病毒的变异发生速度虽然没有流感病毒快，也没有完全逃逸疫苗的作用，但是由于疫苗接种速度不够快，最终病毒变异逃逸株的可能性在增大。

张文宏强调，希望全球尽快实现疫苗的广泛接种，在病毒实现有效逃逸突变之前完成最大范围的免疫接种，为全球的正常化提供机会。相信中国进入世卫组织的紧急疫苗接种清单之后，随着国际发达国家疫苗接种目标的实现，未来全球性的疫苗普遍接种目标也会随之逐步得到实现。

他表示，未来人类发挥全球智慧，走出误区，逐步通过全球性的疫苗接种，终会会以不同于消除天花的模式实现对新冠病毒的控制。不过率先完成接种的国家和地区将会先行走出疫情阴影，世界将会实现逐步的开放。

