美国陆军安全合作旅官兵（SFAB），据报上个月进驻台湾新竹湖口陆军部队训练北区联合测考中心，观察台湾陆军联合兵种营下基地测考状况，并协助指导战训。

美军在台湾的行踪曝光，线索主要来自基地官兵的公开爆料。《联合报》昨天报道，有北区联合测考中心的官兵4月时在社交媒体上抱怨伙房业务增加；文中披露，“明明付一样的钱，为什么美方可以喝瓶装牛奶，我们阿兵哥就要可怜喝粉泡牛奶？”

不具名的基地官兵向《联合报》证实，此案由台湾陆军教准部与美军太平洋司令部共同推动，并由曾任沙特阿拉伯武官的教准部副指挥官景耀宗主导，在台湾疫情尚未加剧的一个月前，大批美国安全合作旅官兵进驻北区联合测考中心，编组涵盖各兵科，以顾问身份观察正在下基地的联合兵种营遂行地面作战与海空通联相关作为，并实施指导建议。

据报道，台湾陆军联合兵种营新编成海、空军联络官、防空排与使用无人机的侦蒐排，但许多部队如无人机、肩射剌针都仍是有编无装，除地面部队移动速度外，空援申请与作战区通联是否畅通，研判都是美军观察重点。这是美军首度实地参与台湾联兵营运作。

《联合报》引述官员指出，美军安合旅官兵以顾问身份赴台，依规定经14天检疫，平时在营活动，受命不轻易外出。

美国陆军有五个现役安全合作旅，另有一支在国民警卫部队的安合旅。每个旅约有600余名官兵，过去轮训任务都聚焦在阿富汗的任务，如今美军退出阿富汗，安合旅训焦点转向印太地区。安合旅去年即曾在泰国辅训该国陆军部队。

而根据美国陆军第五安全合作旅（5th SFAB）面簿专页近期披露，该旅3月起配属到印太司令部，4、5月起陆续前往印尼、菲律宾等国，协助该国陆军等合作伙伴学习作战新策略、技巧与程序。