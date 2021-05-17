港澳办：为港公务员完成宣誓点赞

中国国务院港澳事务办公室发言人表示，香港特别行政区政府近日依据有关法律规定，完成了公务员宣誓或签署声明拥护基本法、效忠特别行政区的安排，“我们在此为他们点赞！”

据中新社报道，发言人也说，香港立法会审议通过了《2021年公职（参选及任职）（杂项修订）条例草案》。这标志着涵盖行政长官、政治委任官员和公务员、行政会议成员、立法会议员、各级法院法官和其他司法人员、区议员在内的较为系统的香港特别行政区公职人员宣誓效忠制度已经建立起来幷付诸实施。

发言人表示，按照“一国两制”方针，中国中央政府授权特别行政区依法实行高度自治。特别行政区的公务员不仅要为香港市民服务，而且承担维护国家主权、安全、发展利益，维护香港长期繁荣稳定的职责。正因如此，作为特别行政区重要管治力量的公务员，必须真心诚意拥护香港特别行政区基本法、真心诚意效忠中国及其香港特别行政区，真心诚意支持行政长官领导下的特别行政区政府工作。

然而，近年来特别是反修例抗争以来，极少数反中乱港分子利用制度漏洞混入公务员队伍，他们或以所谓“政治中立”为幌子消极或拒绝执行法定职责，或滥用职权支持或包庇“港独”、“黑暴”、“揽炒”活动，或公然以公务员名义参与反政府的非法游行集会；这些违背政治伦理的行为严重冲击国家安全和香港繁荣稳定，严重挑战特别行政区宪制秩序。修改有关宣誓效忠制度，要求公职人员以法定形式公开做出庄严承诺，幷承担违誓的法律后果，这就清晰划出了从政者不可逾越的政治底线，有力强化了爱国爱港者治港的政治规矩。

发言人表示，“我们高兴地看到，目前17万名政府公务员已签署声明，完成宣誓。这充分说明绝大多数公务员是拥护‘一国两制’方针、遵守香港特别行政区宪制秩序、维护宪法和基本法权威的，是愿意为香港市民服务的，是愿意为维护香港长期繁荣稳定而努力工作的，我们在此为他们点赞！”