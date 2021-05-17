马云等创办湖畔大学石刻字疑被清除

由阿里巴巴创办人马云等创立的湖畔大学一块刻上大学名称的巨石，被工作人员“除名”。

网上流传的视频和照片显示，工作人员疑似使用烧焊工具，抹去镌刻在巨石上的“湖畔大学”四个字。香港《明报》报道，工作人员昨天（16日）进行“除名”工作，而这块巨石位于湖畔大学的杭州西湖浴鹄湾校址。

不少中国网民将清除行动解读为湖畔大学走入历史。微信账号“远东锐评”今天上载工作人员抹去“湖畔大学”的视频，并在标题打上“湖畔大学，成为历史！”另有微博网民写道“湖畔大学寿终”“马云曾经说过：阿里巴巴要活102岁，湖畔大学要办300年！但现在湖畔大学‘死了’，阿里巴巴还能活多久呢？”

工作人员疑似使用烧焊工具，抹去镌刻在巨石上的“湖畔大学”。（微博）

湖畔大学在2015年成立，学生们在该校有机会参加由马云教导的课程。公开资料显示，担任首任校长的马云仍然执掌湖畔大学。英国《金融时报》上个月曾报道，湖畔大学在来自中国政府的压力下，被迫暂停招生计划。

知情人士透露，校方已经暂停原定3月底开始的一年级课程，目前尚不清楚新生入学报名何时进行，但为现有学生开设的课程照常进行，学校也不会永久关闭。

消息人士称：“政府认为湖畔有潜力组织中国顶级企业家，朝着马云的目标前进……那是不被允许的。”

知情人士透露，一些中国高级官员已经开始将这所学校视为现代版的“东林学院”。报道称，东林学院曾培育出志同道合的思想家，而这些思想家随后影响明朝政治并削弱明朝政府。