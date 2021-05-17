辽宁安徽多人因疫情防控不力被问责

中国安徽、辽宁时隔三周再次出现新增冠病本土病例后，辽宁省营口市、安徽省六安市多人已因疫情防控不力被问责。

据中共中央纪委国家监委网站消息，辽宁省情防控总指挥部办公室发布通报，营口市鲅鱼圈区近日发生聚集性冠病疫情，已查明存在首诊责任不落实、监管履职不力等问题。给予鲅鱼圈区委副书记、区政府区长孟鑫诫勉谈话，给予李红阳政务记过处分、免去其鲅鱼圈区政府副区长职务，给予营口市政府副市长金莉诫勉谈话，给予营口市卫生健康委主任王成城诫勉谈话，给予省卫生健康委党组副书记、副主任宋良伟诫勉谈话。其他相关人员也分别受到相应处分。

安徽省六安市也通报了对有关单位和个人违反首诊负责制的调查处理结果，六安世立医院停业整顿，裕安区卫健委主要负责人停职接受调查，裕安区委、区政府被责令向六安市委、市政府作出深刻检查。

六安市纪委监委已成立以市纪委监委主要负责人任组长的专项监督工作领导小组，下设监督检查组，对在疫情防控工作中履职不力、防控措施不到位造成不良影响的，严肃追责问责。

据悉，六安市对确诊病例涉及的其他医疗机构及有关人员情况仍在调查中，调查处理结果将及时公布。



安徽、辽宁相继出现本土确诊病例后，中国国家卫健委已派工作组赴辽宁。

安徽六安市昨天新增两起本地确诊病例。自5月13日发现疫情，截至昨天中午12时，安徽省六安市裕安区、合肥市肥西县累计报告确诊病例七起。

另据辽宁省卫健委通报，昨天中午12时至晚上7时，当地新增两起本土确诊病例，均来自营口市。