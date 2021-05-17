中国邀请以巴赴华展开对话

中国呼吁美国在以巴冲突方面承担应尽责任，重申停火止暴是当务之急，并邀请以色列和巴勒斯坦双方谈判代表到中国展开对话。

据中国外交部官网发布的信息，中国外长王毅昨天（16日）主持联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会，并在会上发言时说，中国强烈谴责针对平民的暴力行径，并敦促冲突双方立即停止军事和敌对行动。

王毅呼吁以色列要保持克制，切实遵守联合国有关决议，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众，停止扩建定居点，制止针对穆斯林的暴力、威胁和挑衅，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状。

他强调，国际社会必须紧急行动起来，全力阻止局势进一步恶化，全力防止地区再陷动荡，但“由于仅仅一个国家阻拦，安理会至今未能发出一致声音”。他呼吁美国采取公正立场，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

王毅早前与巴基斯坦外长库雷希通电话时曾说，安理会至今未能就以巴课题达成一致，并指美国采取的立场站在了国际正义的对立面。

王毅也在安理会会议上重申，“两国方案”是根本出路，中国支持巴以双方在“两国方案”基础上尽快重启和谈，并认为中东和平进程近年来偏离原有正确轨道，联合国决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，直至酿成今天的危机局面。

王毅说：“我们重申对巴以双方和平人士来华开展对话的邀请，也欢迎巴以双方谈判代表在华举行直接谈判。”