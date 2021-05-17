智库：美可将台作为远征前进作战基地核心

如果印太地区爆发冲突，台湾军方智库国防院认为，美国陆战队将在中国大陆的区域拒止防线打开缺口，为后方友军主力开路，台湾则可作为远征前进基地作战的关键核心，并在台海冲突发生时，协同进行逆登陆作战。

据台湾《自由时报》今天（17日）报道，中国大陆战力不断提升，对于印太地区国家构成防卫压力，美国海军陆战队拟进行改革因应新局势。

国防院对此发布“国防安全双周报”，阐述美国陆战队新作战模式与台湾潜在角色，由网络安全所学者谢沛学所撰。该文称，因应与中国大陆在印太地区可能发生的军事冲突，美国海军陆战队高层相信，今后美国陆战队须转型为具有远程精准打击能力的分散小部队，执行远征前进基地作战任务。

报告称，未来美军陆战队所属武装可包括MV-22鱼鹰式旋翼机、滨海战斗舰、突袭快艇搭配无人载具，快速在选定的岛屿、岛礁间进行突袭、迅速撤离的机动作战，并希望透过由两栖突击舰、驳船甚至浮动平台，将远征前进基地扩充为陆上加海上据点网络，加强对地面与空中机动部队向外突击支援。

报告认为，如果美国陆战队将台湾及所属周边小岛，作为远征前进作战基地的一环，在战事发生初期，至少有宜兰、花莲、绿岛、兰屿、小琉球及东沙这六个地点，可供滨海战斗团部署机动飞弹发射车，并可协助台湾进行逆登陆作战，也就是从已登陆上岸的敌方部队后方抢滩登陆，与台湾军方前后夹击敌军，但客观条件在于台军是否具备相对应的登陆作战能力。

报告也想定，台湾“玉山级”两栖船坞运输舰可扮演重要角色，以该级舰为首的两栖作战编队可先转移至宜兰、东部外海，若大陆军方强行在台湾北部展开登陆作战，美军可透过战机、B-1B轰炸机、AGM-158C反舰飞弹、BGM-109G巡弋飞弹配合台军“雄二E”飞弹，压制大陆军方第一线据点、陆基机场起降能力与飞弹打击能量。