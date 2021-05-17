京东物流寻求香港IPO 筹至多34亿美元

中国电子商务巨头京东的物流配送子公司京东物流正寻求通过香港首次公开募股(IPO)筹集至多264亿港元（45.35亿新元）资金，抓住冠状病毒大流行掀起中国在线购物热潮的良机。

据彭博社报道，根据发布在《南华早报》的声明，这家仓储和运输公司将以每股39.36至43.36港元的价格出售6.092亿股股票。 该公司将于周一开始接受投资者认购，势将于5月28日在香港挂牌交易。

34亿美元的规模，意味着京东物流将是该市今年第二大IPO，仅次于快手2月份的62亿美元上市交易。在过去12个月中，香港还迎接了另外两家与京东相关的重磅上市交易，包括互联网医疗子公司京东健康12月份的40亿美元IPO，以及京东自己去年6月份的第二上市——筹集了46亿美元。

彭博汇编的数据显示，今年到目前为止，该市已完成205亿美元IPO交易，几乎是2020年同期金额30亿美元的七倍。

根据招股说明书，京东物流始建于2007年，10年后成为京东旗下独立子公司。截至2020年底，它在中国运营着900多个仓库。

招股书显示，该物流公司的收入在2020年增长47%，至734亿元人民币。该公司去年净亏损41亿元人民币，2019年亏损22亿元人民币。该公司计划利用IPO所得来升级和扩展其物流网络，开发先进技术并扩展其客户群。

知情人士上周透露，京东物流已吸引了七位基石投资者参与其IPO、同意认购约15亿美元的股票。它们包括软银愿景基金、淡马锡、黑石集团（Blackstone Group）、老虎全球管理（Tiger Global）、中国诚通控股集团有限公司、铭基国际投资公司（Matthews Asia）和橡树资本。

美银证券、高盛集团和海通国际证券是这宗IPO的联合保荐人。