台湾《苹果日报》今停刊读者不舍抢买

创刊18年的台湾《苹果日报》纸本今天（17日）起停刊，今天报纸头版用两个大字“再会”向读者告别，多个重大新闻与纪录刊载于头版与各个内页，许多网民留言不舍，相约买一份当纪念。《苹果日报》表示，停刊纸本后，将把量能持续用在《苹果新闻网》。

据《联合报》报道，今天《苹果日报》头版转内页列出2010年至2021年的头版重大事件，包括2010年的国道山崩、2011年核电厂炸裂、2013年25万人送洪仲丘、2014年高雄气爆、2015年复航坠河等事。

《苹果日报》指出，这18年来，《苹果日报》记录了历史最重要的一页：2004年200万人的“牵手护台湾”活动、2007年台湾高铁通车、2008年全球金融危机、2013年的洪仲丘引发万人上街、2014年的太阳花学运、2016年蔡英文成为中华民国首位女性总统、2017年掀起同婚合法化风潮、2018年的韩国瑜“韩流”旋风、2019年香港的反修例运动等等。

许多网民纷纷留言表示不舍，昨天也互相告知记得今天买一份纪念，很多超商的《苹果日报》在一早就被买完。有网民说，苹果一堆经典图片、内容多也很多腥膻色，照片尺度大，很吸引人看，还有网友说苹果“是尸体加裸体”的先驱，出刊时的情色版，还有“今日我最美”等，都让许多网民相当难忘。另外，也有网民说苹果是中立的媒体，有很多调查报道，还有苹果慈善基金会，帮助很多弱势的人。

不过也有网民说，《苹果日报》带来正负向的改变，把台湾读者口味腥膻色化，全民爆料、出动狗仔等，都影响阅听环境，也有网友感叹“印报纸的成本太高了”、“连长辈都会滑手机，没必要看实体报纸”、“终于放弃纸媒了”、“现在大家都有手机，滑一滑就有新闻了，谁还买报纸啊”等。