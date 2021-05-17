福建女子被家暴 头骨开裂昏迷63天

中国一名51岁的女子被丈夫家暴，头骨开裂做了两次开颅手术，多块头骨被取掉，昏迷了63天，只能靠呼吸机维持生命。

据楚天都市报极目新闻报道，杨芳今年51岁，是福建南平邵武市和平镇人，她被结发30年的丈夫张成打成重伤，截至5月16日，已经昏迷63天。她做了两次开颅手术，多块头骨被取掉，躺在福建邵武市立医院的病床上，只能靠呼吸机维持生命。

今年3月14日早上，张成抓住杨芳的头，朝墙上猛烈撞击，杨芳头骨开裂，陷入昏迷。

杨芳在30年前，嫁给了同镇危冲村枫林组的张成。当地盛产陶瓷，夫妻俩婚后主要靠务农和做陶瓷为生。两人婚后育有一女一子，女儿今年27岁，在北京工作。儿子张勇20岁，在福建三明上大学。

张勇3月14日在学校接到表哥来电：“你妈被你老爸给打了，要准备做手术，你赶紧回来吧！”张勇立即赶回老家邵武市，并在途中拨打报警电话。当日下午2时许，张勇赶到医院，看见母亲躺在ICU，身上连接着各种仪器，已经昏迷不醒。

他从邻居口中得知，那天早上杨芳到邻居家给张成借了一包“头痛粉”，回家不久后被打了。张勇说：“没人知道他为什么突然会下这么狠的手。”

张勇还从同村的叔爷爷处得知，父亲当时抓着母亲的头往贴了瓷砖的墙上撞，之后父亲去厨房拿了菜刀，往自己头上砍，想自杀，结果只蹭破了头皮上的血管，流了一摊血。

待这位叔爷爷发现杨芳时，她已经倒在地上，不省人事。村干部和亲属将受伤的杨芳和张成均送往邵武市立医院救治。张成外伤好了之后，被送往福建邵武精神病防治院。

而杨芳因为头骨开裂、颅内出血，接受了两次开颅手术，多块碎裂的头骨被取出。目前，杨芳仍昏迷不醒，插着呼吸机，躺在病床上。医生说，如果发生并发症，甚至一个小小的感冒，都有可能要了她的命。

据危冲村村干部介绍，杨芳在当地口碑很好，大家都说她勤劳贤惠。虽然她做陶瓷的技术不如丈夫张成，但把家里的几亩地打理得不错。但张成有多年的精神障碍疾病，到夏天天气热可能就会犯病，以前也会打他老婆，近几年听说动手的情况比较少。但杨芳的性格太老实了，被打得严重时，最多也就回娘家住几天。

张成的姐姐张月在镇上开杂货店，她介绍，弟弟有十几年抑郁症史，几年前邵武市区医院的医生下乡为张成诊断，医生没有告知她详细结果，但张成的药物费用从一个月十几块变成了两百块，不过费用有补贴。据张月了解，事发前，张成有段时间没有吃药了。谈及弟媳杨芳，张月只说她比较老实，挨打了也不多说。

张月希望张成能快点从精神病院出来，好去医院照顾他老婆。张月说：“不然他女儿的前途就没了，好不容易在北京找到工作，不能长时间不回去上班。”

张成在福建邵武精神病防治院的主治医生表示，张成在药物控制下，现在精神状况平稳，可以由监护人接回家，但是需要终生服药。

姐姐目前请假，一直在老家照顾母亲。张勇也在前几天办好了休学一年的手续，他想先在家里照顾母亲。

向极目新闻记者提起母亲时，张勇会叫她“老妈”。但一提到父亲，张勇会犹豫一下，随后吐出“父亲”二字，似乎并不想叫他“老爸”。

张勇说：“毫不夸张地讲，我父亲动手把我老妈打趴在地上，不省人事的次数，几只手都数不过来。这几十年下来，打我老妈几十次，好几次鼻梁骨都被打断了。”他说，父亲有失眠症，但他不认为父亲有精神病。

他告诉记者，母亲是被父亲打成植物人，目前已经全身瘫痪了，能活多久还不知道，一旦有个三长两短，父亲就是杀人犯。“躺在床上的是我亲生母亲，他就是残害我母亲的凶手。”

和平镇派出所工作人员5月15日告诉记者，张成的案子还在“走流程”，已经立案，搜集了相关证据，上报邵武市公安局，等待市公安局审批通过后，带张成去做专业的精神病鉴定。张勇也有向他们提及申请救助，但因为他们家庭情况复杂，且案件还在调查中，政府救济政策对他不适用，也没办法帮他申请社会救助。