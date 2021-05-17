湖南贵州520不办离婚公告惹议后撤回

中国湖南省平江县及贵州省凯里市日前发布公告称5月20日当天将暂停受理离婚登记，消息发布后引起网友热议，两地今天（17日）分别作出回应说，公告考虑欠妥将撤回。

综合澎湃新闻及中新网报道，湖南省平江县人民政府官方网站本月10日发布了“关于5月20日暂停受理离婚登记的公告”。该公告称，每年5月20日是结婚登记高峰之一，为避免人员拥堵，控制人员过度密集、扎堆，经研究决定，5月20日当天暂停受理离婚登记。公告落款为平江县婚姻登记事务所。

公告发布后引发中国网友热议，有网友评论质疑“职能部门不是小卖铺开门闭店来去自由”，“忙不过来可以限制当天的结婚登记人数，而不是砍掉一项职责规定的业务。”

还有网民把这项决定称为“领导的任性”，嘲讽说“以后离婚登记要不就摇号吧”，“11月11号暂停结婚登记吗？”认为“民政部门没必要搞这一套来哗众取宠”。

对于为何要在520当天暂停受理离婚登记，平江县婚姻登记事务所副主任解释称，520当天人流量大，再加上现在的疫情，为了避免当天人员聚集扎堆，所以建议来办理离婚的暂缓一天。

这名副主任还说，公告上通知520当天暂停受理离婚登记，并非真的不办理离婚，如果现场有人前来办理离婚登记，婚姻登记事务所还是会受理，“并不是不给他们办，只是建议大家别那天扎堆来。”

这名副主任表示，公告内容确实考虑不妥，“我们今天会撤下，具体撤下的方式将另行通知。”

此外，贵州省凯里市民政局日前也发布《“5·20”结婚登记温馨提示》，涉及当天延长结婚登记时间并暂停办理离婚登记业务的内容。

凯里市民政局今天就此发布致歉声明指出，此安排考虑欠妥，给社会大众带来了不良影响和不便，深表歉意。