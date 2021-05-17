台湾新增333本土病例 单日新高

台湾冠病疫情进一步恶化，今天（17日）新增335起确诊病例，其中333起本土病例，再次写下单日新高。在本土病例中，台北和新北市通报306起。台湾昨天则出现206起本土病例。

据《联合报》等台媒报道，中央流行疫情指挥中心公布，今日本土个案为189例女性、144例男性，年龄介于未满5岁至90多岁，居住县市分别为台北市158例（万华区89例最多）、新北市148例（板桥区41例最多）、桃园市10例，基隆市六例、彰化县五例、台中市及宜兰县各两例、新竹县及苗栗县各一例。

指挥中心也说，台北茶艺馆有155例、万华活动史相关86例、南部进香团六例、某社团群聚相关五例、宜兰游艺场群聚相关三例，疫调中有38例、群聚关联不明者40例。相关疫情调查持续进行中。

今日新增的两起境外移入个案为菲律宾籍30多岁男性和20多岁台湾女性，分别自菲律宾、海地入境，入境日为4月30日与5月16日，皆持有搭机前三天内检验阴性报告。

新北市长侯友宜今天上午紧急召开临时记者会。对于新北市疫情日趋严峻，侯友宜说，高中职以下包括补习班、安亲班等课后照顾中心，自明日至28日全部停课不停学，一律不用到校。

台北市长柯文哲也宣布，明天开始，台北市全境，高中以下，包括高中、国中、小学、幼稚园、安亲班、补习班，全部停班停课，先停两周，至5月28日，视疫情进展，随时宣布。

宜兰县昨也宣布国三、高三学生今起不到校上课，高雄市也跟进，国、高三生可请假不到校。

随着本土疫情延烧，台北股市今天也开低走低，收盘跌473.2点，为15353.89点，跌幅2.99%，成交金额新台币4801.87亿元（229亿新元）。