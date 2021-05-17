中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，中国将进一步缩减外商投资准入负面清单，推动服务业有序开放，并积极推动多双边和区域自贸协定的谈判和实施。

中国商务部今天（17日）在官网发文说，王受文本月14日与中国美国商会及部分会员企业代表视频座谈，深入交流中美经贸关系、营商环境、外资企业参与“双循环”建设等议题。中国美国商会董事会主席葛国瑞及约120家会员企业代表参会。

王受文指出，中方提出加快构建新发展格局，这不是自我封闭、自给自足的“内循环”，而是建立在更高水平开放基础上的“双循环”，包括美国企业在内的各国企业都可平等参与。

他还说，中方持续完善外资法律体系、强化稳外资政策，进一步打造市场化法治化国际化的营商环境。今年中国美国商会发布的《美国企业在中国白皮书》显示，约半数美资企业认为中国投资环境正在改善；约三分之二的美资企业视中国为优先发展市场，并计划在2021年增加在华投资。这体现了美资企业对中国营商环境的信心。

王受文表示，中方赞赏美商会明确反对美中经济全面脱钩，希望中国美国商会和美国企业家发挥积极作用，推动中美平等互利经贸关系向前发展。

中国美国商会董事会主席葛国瑞在介绍《白皮书》时肯定了中国在改善营商环境、加强知识产权保护、金融业开放等领域取得的进展，表达了会员企业对可预期的中美关系及平等参与“双循环”建设的期盼，希望中美两国重建沟通机制，密切各层级交流，并加强在公共卫生、气候变化等领域的合作。