中国一季度离婚人数大跌超七成

中国官方数据显示，今年一季度全国离婚登记人数与两年前相比大幅下跌超过七成以上，另外，从各省份数据来看，一季度四川、河南和广东离婚人数位居前三。

中国民政部发布的最新数据显示，今年一季度全国离婚登记人数为29.6万对。

据第一财经报道，梳理过往数据后发现，去年四季度单季度离婚登记人数是106.3万对，因此环比来看今年一季度离婚登记人数下降了72.15%。同比来看，由于2020年一季度受疫情影响数据不具可比性，因此拿2019年一季度来做比较；2019年一季度离婚登记人数为104.8万对，今年一季度比两年前降幅达71.76%。

人口专家、广东省人口发展研究院院长董玉整教授分析说，离婚人数下降有多方面原因，其中一个重要因素是离婚冷静期制度的实施。

董玉整分析，离婚冷静期制度的好处在于“把原来的基于情绪爆发的、非理性的、过分自我要求的离婚，变成相互尊重、为孩子、为未来考虑的离婚。既然三观不一致、彼此不容忍，不能一起走下去，那就好聚好散。”

董玉整表示，总体来看，一季度离婚人数大降有必然性，但也有一些结构性因素。尤其是不少离婚夫妇“自动”撤回了离婚申请，但并不意味着他们就会因此放弃离婚，总体上会有一个延迟效应，离婚冷静期制度真正的效果还有待更长的时间来检验。

另外，分区域来看，中国有12个省份的离婚登记人数超过1万对，其中前十的省份分别是四川、河南、广东、江苏、山东、安徽、湖北、湖南、贵州和重庆。其中，四川以23995对位居第一，河南以22049对位居第二，常住人口第一大省广东则以19166对位居第三。

对此，董玉整分析说，四川、河南两地在外务工人员多，有些夫妻长期不在一起，感情冷淡了，提出要离婚，工作期间不便请假，商量着春节回家，一起去办理离婚手续。这也是影响一季度离婚人数总量的一个因素。

另一方面，尽管广东常住人口高达1.26亿人，位居全国第一，但结婚、离婚主要还是与户籍人口挂钩。广东户籍人口只有口9808.66万人，而河南和四川都是户籍人口大幅多于常住人口。

厦门大学经济学系副教授丁长发分析，户籍人口外流多的地方，由于很多夫妻长期两地分居等种种因素，导致离婚人数增多。