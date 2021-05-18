调查：港人移民意欲稍回落 卖楼移民比例约23%

美联移民顾问周一发布的一项调查显示，有意移民的港人受访者比例为51%，较去年7月英国公布针对持有英国国民（海外）护照（简称“BNO”）港人移民方案后进行的同类型调查相比下降5个百分点；计划卖出自置物业套现作移民及投资之用的受访者比例只有约23%，反映移民风气对香港楼价难有大影响。

据路透社报道，该项调查于5月上旬至中旬透过网上调查进行，成功收回近300份问卷，受访者的“移民或海外置业主要资金来源”，在没有购买海外物业的85%受访者中，约39%受访者是源自“个人储蓄”，占比最多；其次是“加按”个人持有的本地物业获得资金的受访者，占28%，两者合计已接近七成。至于选择卖楼套现移民的受访者，只有约23%。

美联移民顾问高级策略总监郑天殷指出，选择卖楼套现者只占约23%，反映即使移民，市民亦未必会出售手持单位套现，移民风气对香港楼市应不会造成太大的影响。

她认为，现在多国的移民政策虽然十分宽松，但移民是重大决定，当中涉及个人事业及子女学业等问题，故与去年相比，有移民意欲的受访者略为下跌；相信随着市民对移民海外所遇到的问题有更大的了解，不排除有意移民的港人比例或进一步回落。

至于最受港人欢迎的移民点，继续由英国以约51%居首，约33%受访者选择澳洲；倾向移民或投资于加拿大及台湾的受访者，分别占比近27%及约21%，排名第三及第四。

英国政府今年1月末起为具BNO身份的人士开放新签证，提供最终入籍的途径，因英方指中国政府去年6月在香港实施《国家安全法》，明显违反了《中英联合声明》，英国在这背景下就新签证作出承诺。中国及香港特区政府自今年1月31日不再承认BNO护照作为旅行证件和身分证明。

据英国《泰晤士报》上月引述从政府外泄的数据报导，计划展开后10个星期，已有逾3.5万人申请。英国内政部原来估计，第一年将有12.3万至15.37万名BNO身份持有人及其受养人申请新签证，五年内则共有25.8万至32.24万名。