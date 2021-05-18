台陆委会指大陆愿援助抗疫是假好心

台湾冠病疫情不断升温，中国大陆国台办昨晚（17日）表示愿尽最大努力助台湾民众尽快战胜疫情，但台湾陆委会回应说，“对岸不必假好心”。

综合海外网及台湾联合报报道，新党等台湾社会团体呼吁民进党当局尽快开放大陆疫苗进口，国台办发言人朱凤莲昨天表示，大陆各界心系台湾同胞的生命健康安全，愿意尽最大努力帮助广大台湾同胞尽快战胜疫情。

朱凤莲强调，广大台湾同胞急切期盼使用大陆疫苗，当务之急是去除岛内人为的政治障碍，使广大台胞有疫苗可用。

台湾陆委会昨晚对此回应说，“对岸不必假好心”，只要大陆不阻挠，“我们就可以更快速的从国际上取得更多可靠的疫苗”。

陆委会还说，对于迎合陆方宣传的少数意见，无法代表台湾人民，大陆方面也不应错误理解，“如果中共真以苍生为念，更应停止军机扰台，让台湾专心抗疫，才是两岸人民之福”。

陆委会也表示，疫苗取得与使用属于医卫专业事务，台湾中央流行疫情指挥中心已持续对外说明相关进展，呼吁社会各界仍要以指挥中心的相关说明为据。

对于台湾陆委会拒绝大陆援助抗疫，大陆官媒《环球时报》总编胡锡进今天在微博发文称民进党当局的反应“果然不出所料”。

胡锡进说，两岸政权在道德上高下立现，“大陆高举的是人道主义旗帜，展现的是大胸怀大气度，反衬出的则是台当局草木皆兵、看着疫苗都像炮弹的惊恐状，刻画的是他们死抱政治、置岛内民众健康安全于不顾的末日挣扎嘴脸”。

他还说，大陆今后还要继续高举道义大旗，“民进党当局拒绝一次，就是它往死胡同的深处多走一步”，“这样的政权最终将不堪一击，等‘时辰’一到，大陆只需一笤帚，就将把它扫进历史的垃圾箱”。

台湾昨天新增333起本土冠病确诊病例，连续四天创新高，市民已自主封城关店防疫，台北和新北两市宣布高中以下停课两周。