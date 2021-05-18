美媒：苹果通过五方式对中国政府让步

《纽约时报》在一篇调查报告中指出，美国科技巨头苹果公司(Apple)已对中国政府让步，并指公司将中国客户数据置于风险之中，协助当地政府的审查。

报道列出了苹果所使用的五种方式来达到中国政府的审查要求，包括将客户数据存储在中国政府控制的服务器上、与中国政府共享用户数据、主动删除敏感应用程序、禁止郭文贵的应用程序以及数以万计的程序在中国的苹果商店消失。

报道说，过去20年里，得益于中国劳动力和消费市场的苹果成为世界上最有价值的公司。 该公司几乎所有产品都在中国组装，五分之一的销售额也来自中国。但同时，中国政府也向苹果施压，要求他们做出与其价值观相背的妥协。

报道指出，苹果从2017年开始同意将其中国客户的数据转移到中国，并放在一家中国国有企业拥有和运营的服务器上，以作为当时对中国一项法律的回应。

苹果还同意将解锁中国客户信息的数字密钥存储在由中国政府工作人员实际控制和操作的数据中心。由于中国施压，苹果也放弃了在其他数据中心使用的加密技术。

独立安全专家和苹果工程师表示，苹果的让步使得该公司几乎不可能阻止中国当局获取苹果中国客户的电子邮件、照片、联系人、日历和位置数据。

不过苹果表示，公司保留了对数据密钥的控制权，并在中国使用了比其他国家更先进的加密技术。该公司在一份声明中表示:“我们从未在中国或我们运营的任何地方危及用户或他们数据的安全。”

另外，尽管美国法律长期以来一直禁止苹果公司向中国当局提供数据，但苹果与中国政府通过达成一项绕开美国法律的协议，完成了数据转移的过程。

苹果让当地政府持有的云上贵州大数据产业发展有限公司(GCBD)成为其中国客户云数据的合法所有者。双方还在中文iCloud的条款和条件中加入了新的内容，允许其“访问存储在该服务上的所有数据”，并允许两家公司彼此共享数据，而中国当局要求的是GCBD提供苹果客户数据，不是苹果。

苹果表示，在达成协议之前，他们从未向中国当局提供过客户iCloud账户的内容。但自达成协议以来，已在九起不同案件中提供了数量不详的账户内容。

报道还指出，苹果还建立了一个内部机构，拒绝或删除该公司认为可能违反中国规定的应用程序。苹果对其应用程序的审查人员进行培训，使用特殊软件检查应用程序中是否提及苹果认为在中国禁止提及的话题，包括法轮功、达赖喇嘛，藏独和台独等。

苹果表示，它在中国下架应用程序是为了遵守当地法律。

此外，应中国互联网监管机构的要求，苹果在2018年还禁止了一名中共的批评者——郭文贵的应用程序。

郭文贵是中国亿万富商，他曾通过制作视频广播指控中共内部腐败。一份法庭文件显示，苹果高管随后决定将郭文贵添加到苹果的“中国敏感名单”中，这意味着软件会扫描有关他的应用程序，审查人员会接受相关培训以拒绝其应用程序的上架。

然而，郭文贵的一个应用程序后来躲过了苹果的审查，并被发布到苹果商店。中国官员联系了苹果，苹果应用程序审核主管在凌晨2点32分向同事发送了一封电子邮件，称“这个应用程序和郭文贵的任何应用程序都不能在中国商店中出现。”苹果调查了这一事件，随后解雇了批准该应用程序上架的审查员。

苹果表示，它解雇该名审查员是因为其表现不佳。公司也下架了郭文贵的应用程序，因为该应用被认定在中国是非法的。

报道还引用一项分析数据称，自2017年以来，大约有5.5万个活跃的应用程序从苹果的中国商店中消失，而大多数仍然可以在其他国家使用。

其中超过3.5万款应用是游戏，游戏在中国必须获得监管机构的批准。剩下的两万个程序涉及各种领域，包括外国新闻机构、同性恋约会服务和加密短信应用。苹果还屏蔽了一些组织民主抗议、规避互联网限制以及有关达赖喇嘛的应用程序。

不过苹果反驳了上述数据，称是一些开发者从中国撤下了自己的应用。

