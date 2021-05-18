台驻美代表：正进洽争取美国新释出疫苗

美国总统拜登表示，预定6月底前将释出2000万剂疫苗到海外，这是美国首度将获得官方认证使用的疫苗供应海外。台湾驻美代表萧美琴对此表示，“进洽争取中”。

根据中央社报道，拜登昨天下午宣布，将再释出2000万剂冠病疫苗到海外，以协助对抗疫情的国家。这批疫苗是已经获得在美国使用许可的疫苗，包括辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）与强生（Johnson & Johnson）。

白宫曾于4月时宣布，将与他国分享约6000万剂由阿斯利康（AstraZeneca）生产的疫苗。不过，阿斯利康疫苗尚未获得美国食品暨药物管理局（FDA）使用许可。

对于美国将再释出疫苗，萧美琴在回应媒体询问是否会向美国政府表达疫苗需求时表示，已经向美方表达争取这波释出疫苗的意愿，“进洽争取中”。

她也表示，台湾疫苗采购由卫福部主责，驻美代表处主要是从旁进洽美方加速回应所提的需求。

台湾近日来确诊病例大幅增加，对疫苗的需求也随之加大。台湾卫生福利部次长薛瑞元日前在立法院表示，台湾已采购的505万剂莫德纳疫苗，快则5月可能交货，但比较没有把握，希望至少6月以前到货。

萧美琴上周五（14日）表示，台湾向美方商购的疫苗目前有两批，其中阿斯利康已经有少量送抵台湾，莫德纳药厂生产的疫苗预计6月可以开始送交。现在的目标是努力争取务必能如期到货。