消息：中国可能放宽生育限制但会谨慎行事

政策消息人士称，尽管最新的人口普查凸显了解决出生人口下降趋势和人口老龄化问题的紧迫性，但中国在放宽生育政策方面将谨慎行事，以免影响社会稳定。

根据路透社报道，上周公布的中国第七次全国人口普查数据显示，随着出生人口减少和老龄化加速，中国2010年至2020年人口增速降至1950年代以来的最低水平。数据公布后，对生育政策改革的预期升温。

去年育龄妇女总和生育率为1.3，与日本和意大利等老龄化社会相当，这凸显了中国面临的风险：中国可能在没有积累起七国集团(G7)那样的家庭财富之前，就可能已经处于不可逆转的人口下降趋势中。

消息人士称，高层领导人正在制定一份全面计划来应对人口结构挑战，包括减轻夫妇的经济负担，而不是简单地取消生育限制，以更有效的方式鼓励生育。

上述消息人士称，他们预计中国将在当前政策框架下鼓励生育，之后在未来三五年全面放开生育限制。

消息人士表示，取消生育限制可能产生意外后果：对城市居民影响有限，他们因成本太高而不愿多生孩子；而农村家庭规模可能迅速扩大，从而增加贫困和就业压力。

“如果我们放开政策，农村人口可能比城市人口更愿意生育，可能会出现其他问题，”一位政策消息人士称。由于事涉敏感，该消息人士要求匿名。

该消息人士参与政策讨论，但未参加最后决策程序。

国务院新闻办公室暂未回复置评要求。

中国人民银行4月时发布工作论文建议，中国应全面放开和鼓励生育，并称中国应从日本“失去的20年”吸取教训。

一位要求匿名政府顾问表示：“只有当压力足够大时才会做出重大政策决定。我们是否调整政策取决于对社会稳定影响的评估。”