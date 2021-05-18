消息：中国和CPTPP成员国非正式会谈 有意加入

消息人士透露，中国正在非公开情况下推动全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)谈判的进程，有意加入该协议。全面与进步跨太平洋伙伴关系协定的本意，是要将中国拒于门外并巩固美国在亚太地区经济地位和贸易关系。

据彭博社报道，四个协定成员国知情官员透露，澳大利亚、马来西亚、新西兰、可能还有其他国家的官员已经与中方官员就全面与进步跨太平洋伙伴关系协定的细节举行了技术性会谈。由于没有公开就此发表评论的授权，这些官员不愿透露姓名。

中国2月份曾表示其与某些协定成员国举行了非正式会谈，但是没有公布具体细节。中国在准备提交加入申请方面进展到了哪一步目前还不清楚，但据上述知情官员说，北京确实有意加入这一协定，多名官员认为中国国家主席习近平去年的相关言论表明了这种意图。

这项跨太平洋伙伴关系协定是由美国提出的，初衷是要使其成为遏制中国不断壮大经济实力的一股力量，当时的美国总统欧巴马2016年曾表示，制定该地区贸易规则的应当是美国而不是中国。他的继任特朗普在2017年退出了这项协定，之后由日本牵头修订、重新命名并于次年促成了这项协定。

中国商务部部长王文涛今年3月初说：“我们已经做了很多的前期工作，也做了一些非正式的接触，这方面的工作也在加紧。”中国商务部没有回复寻求更多有关会谈进展信息的请求。

许多CPTPP成员国都严重依赖对华贸易，但一些国家对中国的看法可能会加大中国加入该协定的难度。劳工问题和国有企业问题等方面的关切，以及中美经济对抗可能也会成为中国加入协定的潜在绊脚石。

