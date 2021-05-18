教廷“爆冷”任周守仁为天主教港教区主教

天主教香港教区主教一职，自前年一月前主教杨鸣章逝世后便悬空，此前一直盛传是教区辅理主教夏志诚及副主教蔡惠民之争。梵蒂冈昨天却“爆冷”宣布，正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区新主教。

综合《星岛日报》和香港电台报道，天主教香港教区表示，基于耶稣会为中华省新省会长在任命上的安排，周守仁的祝圣礼将延迟至今年12月4日举行，就职前现任宗座署理汤汉枢机将继续掌管天主教香港教区。有宗教界人士认为，教廷在新主教的人选上，希望平衡北京及香港两派教友的看法，而周神父性格温和，主张沟通，相信较受双方接受。

周守仁对此表示很荣幸。他说此次的任命经过一段过程，他自己原本不是很愿意，但基于对教宗的服从，因此接受，并强调教宗没有施压。

周守仁在记者会上还说，接任做教区主教，需要承传很长的历史，他觉得是任重道远，形容“肩头好重”，他希望可以帮到弱势群体，包括遭受家暴及失业人士。

不过，他表示，仍要有其他团体及政府支持，才能令香港的民生更好，同时也要陪伴及聆听年青人，要有同理心，才有可能走在一齐。

谈及教育问题，周守仁希望教育界给予学生思想空间，否则学生无法成长。他提到，涉及法律等敏感议题，他会邀请专业人士与学生讲解，助学生了解情况。

对于香港教区日后是否有机会改变模式，是否要加入天主教爱国会，以及他如何捍卫宗教自由，周守仁回答说，相信香港教区是否加入爱国会要由梵蒂冈检视，但这个问题与中梵协议无关，协议只是有关主教任命。

目前是耶稣会中华省省会长的周守仁表示，有关下任省会长的推选及任命，尽管在从速处理的情况下，仍需数月才能完成，预料结果最早10月才公布，他会继续履行省会长的任务，直到继任人准备接替。

周守仁又表示，会继续担任香港及九龙华仁书院的校监，直到本学年完结，耶稣会将在适当时候任命新一任校监。

天主教香港教区前主教杨鸣章于2019年1月逝世后，梵蒂冈随即任命前主教汤汉枢机担任宗座署理，但香港教区主教却一直悬空，早前曾一度盛传副主教蔡惠民及教区辅理主教夏志诚神父惟热门接任人选。

去年一月，专门报道天主教相关新闻的天主教新闻社（Catholic News Agency），引述梵蒂冈教廷消息，指教廷原本属意由辅理主教夏志诚担任主教，更已得到教宗方济各同意，但由于夏志诚多次高调声援反修例运动，令教廷承受政治压力，最终改变决定，任命较亲中的蔡惠民。但蔡惠民的任命，则受到陈日君枢机的强烈反对，令主教任命迟迟未有定论。

梵蒂冈昨天终于宣布，正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区新主教。天主教香港教区发言人指，候任主教周守仁现年62岁。他于1959年在香港出生，并于1994年在香港晋铎。他获美国哈佛大学教育博士学位。目前他是耶稣会中华省省会长及华仁书院（香港及九龙）校监。

熟悉情势的香港高阶天主教神职人员称，新主教必须缓和分裂两派教徒间的紧张。支持民主派一方希望教会为捍卫香港日渐消失的自由做更多努力，亲建制则希望教会对北京采取较不对立的做法，其中包括一些建制派人士。有神职人员认为，周守仁长时间在学校及修会工作，过往较少参加教区事务，立场温和，相信较受双方接受。

曾于华仁书院与周守仁合作多年的华仁一家基金会总干事方永康形容，周神父性格温和，强调“我是一道桥梁”，盼可促进不同意见的人士沟通，相信日后可在新职位上胜任。

周守仁过往亦曾就香港发生的时事表达意见，包括于2019年发生发反修例事件期间，在社交网站撰文，表示本来以和平的方式处理分歧可以接受，但最不愿意见到的暴力行为却不断升级，更说“很不幸的是有不同人士选择了以暴力解决问题，令原来善良的‘初心’变得暗晦无光。”

去年《香港国安法》生效，身兼华仁书院校监的周守仁发信，表示学校不是政治组织，也非政治动员平台，提醒学生在社会及政治纷扰下，须注意行为的法律后果。