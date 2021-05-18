中国直播主播账号达1.3亿 用户规模超6亿人

中国演出行业协会直播分会18日发布报告显示，中国直播行业主播账号累计超1.3亿，网络直播用户规模达到6.17亿人，占中国网民整体的62.4%。

据澎湃新闻报道，报告显示，主播群体方面，截至2020年末，中国直播行业主播账号累计超1.3亿（根据23家平台汇总数据），其中日均新增主播峰值为4.3万人。

直播用户方面，2020年网络直播用户规模达到6.17亿人，占中国网民整体的62.4%。此外，电商直播用户在2020年快速增长，达3.88亿人。直播用户人均观看时长分布中，观看1至2小时的用户占比较高，占比33.4%；观看0.5至1小时的用户占比26.7%。

从融资角度看，中国直播行业的格局在2020年或已基本趋于稳定。

上述报告显示，在融资方面，2020年，中国直播领域共产生23起投融资事件，总融资金额超过62.3亿元人民币（12.92亿新元），相比2019年，投资件数明显增多，融资总额在经历了前两年的爆发后有所下降，为2016年以来最低。

当下，直播行业发展还存在一系列的问题。比方说“直播内容同质化严重”、“从业者缺乏培训与长线规划”、“直播对传统产业的助推作用尚未充分开发”等问题。

谈及直播内容同质化问题时，中国演出行业协会直播分会秘书长瞿涛告诉记者：“近年来，网络直播内容同质化的趋势愈加明显，主要表现在直播类型模式化、直播内容高度雷同等方面。网络直播平台的内容同质化也加剧了平台间的竞争，部分直播内容为了博眼球，不断降低内容下限，产生低俗化的问题。”

行业报告指出，只有通过新技术、新形式、新渠道和新思路，通过打造专业化内容，提高其输出的文化品质，才能打破直播内容同质化的僵局。

在直播行业快速发展的同时，中国直播平台的出海，也面临着严酷的竞争环境。

眼下，亚马逊的Twitch、YouTube、Facebook、Instagram等大型社交平台也纷纷开始布局直播市场，同时电商平台加码电商直播。报告指出，在海外巨头发力的市场挤压下，如何适应海外用户使用习惯、满足落地国家安全管理要求，成为出海平台的巨大挑战；平台必须不断加强合规管理，通过正向的引导与创新的市场运营模式覆盖并留住更多用户。

