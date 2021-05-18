高雄一医院爆院内感染

台湾冠病本土病例连日攀高，最新消息指高雄仁惠医院暴发院内感染，当地政府已匡列324人。高雄市长陈其迈下令院内清零，当晚共有55名员工及39名住院病人采检并隔离。

综合联合新闻网和《自由时报》报道，台湾高雄凤山区仁惠医院一名男性行政人员曾到台北万华，疑似因此确诊冠病，由于他工作地点在医院护理之家，且足迹遍及医院多个楼层，判断院内感染风险高，昨晚当局紧急采检医院员工及病患94人，确定有一名女护理师检测结果为阳性。

由于住院长辈体弱，一旦染疫后果不堪设想，市府团队昨晚紧急将39名长辈移往医院负压隔离病房。市长陈其迈坐镇指挥抢时间处理，也向多名公卫专家请益，要尽力减灾，避免病毒扩散。

陈其迈昨晚亲自督导此事，要求“天亮以前要清空完成消毒”，并用最快时间将病患移到安全地点。

当地卫生局表示，这名60多岁男性护理之家行政人员，5月8日曾至台北万华区活动，当天搭高铁返回高雄，转乘台铁自强号至凤山火车站，再骑机车返家。5月9日家未外出，10日出现喉咙痛症状，5月13日从诊所就医返家，昨天因有喉咙痛等症状到医院就医，因有万华地区活动史，医院通报采检，检验结果为阳性，现隔离住院中。

经卫生局疫调确认，该个案自5月10日发病后每天都到医院上班，足迹遍及医院多个楼层，研判院内感染风险高，市府担心疫情扩大，立即启动“仁惠医院清零专案”，邀集林孟志、林俊祐、洪敏南等医疗及感染控制专家组成专家小组，与卫生局共同进行进行扩大疫调、采检、清空、消毒等紧急防疫作业。

昨晚7点多，该医院外停放两辆防疫游览车，大批穿隔离衣工作人员忙进忙出，气氛有些紧张，现场还有大批警力管制秩序，有目击者随后在网路社群上议论。

