安徽六安暂停全市群体性聚集体育活动和赛事

安徽六安市教体局印发相关《通知》要求，暂停全市群体性聚集体育活动和赛事，以减少人员聚集和流动给疫情防控带来的风险。

根据微信公众号“六安发布”消息，当地中风险小区（场所）内的球场、活动室等健身运动场所一律关闭；其中的校外培训机构暂停线下培训教学及相关群体性聚集活动。

低风险小区（场所）内的室内运动场馆、健身场所实行常态化防控要求，接纳锻炼人数不得超过核定人数的75%，并在严格落实属地疫情防控各项措施要求的基础上，严格做好消杀工作，执行预约、限量、扫码等进出规定，严格人流控制，划设进出通道，做好体温监测和应急处置准备，确保疫情防控措施落实到位。

低风险小区（场所）内的校外培训机构，遵循“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，由所属县区教育主管部门根据属地疫情防控部门的意见，研究确定采取相应的防控措施。

各单项体育协会不进行聚集性体育活动和培训，可组织开展线上体育健身活动，引导群众开展居家锻炼健身。

各地各校继续按照“减少流动、减少聚集”要求，暂停举办群体性的培训、评比等聚集活动；减少开会频次，压缩参会人数；严禁举办或承办不符合疫情防控要求的活动和比赛。

市教体局要求，各县区体育、教育行政部门要压实疫情防控工作主体责任，及时根据属地疫情防控工作最新要求，做好因时因势调整，制定推迟或取消体育活动和赛事、教育教学相关活动的预案。

据此前报道，安徽省报告前天（16日）新增确诊病例两例，均在六安市。从上周四（13日）至前天24时，安徽省共报告确诊病例七例，其中合肥市两例，六安市五例；共报告无症状感染者七例，均在六安市。