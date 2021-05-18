浙江特斯拉撞倒交警 一死一伤

中国浙江省台州市发生特斯拉撞伤两名交警事件，其中一名交警已死亡。特斯拉（Tesla）今天（18日）回应说，将全力配合相关部门的调查。

浙江省台州市公安局交通警察局今天最新通报称，在昨天的交通事故中受伤的交通警务人员陈锡永，抢救无效殉职，另一名受伤交警已脱离生命危险。

通报还说，司机陈某龙因涉嫌交通肇事罪已被警方刑事拘留。警方目前正开展现场勘查、调查询问和肇事车辆检验鉴定等工作。

台州市警方在昨晚发布的警情通报中称，当天下午17时15分许，陈某龙驾驶小型汽车途径路桥螺洋街道104复线高架桥时，碰撞了正在现场处理交通事故的交警，造成两名交警受伤的交通事故。警方随即控制了陈某龙并调查事故原因。

特斯拉客户支持微博今天早些时候回应说，对两位受伤交警表示诚挚慰问，特斯拉已第一时间与有关部门取得联系并汇报了情况，将会全力配合相关部门的调查工作。

特斯拉还称，在事故调查结果公布前将不再披露信息，请以警方鉴定和事故调查结果为准。

网络视频显示，浙江台州高架桥上有两名交警倒在地上，一辆黑色特斯拉轿车车头受损。据极目新闻报道，视频拍摄者称事故发生在17日下午，该段视频在当地多个群转发。

此前在本月7日，一辆特斯拉轿车在广东省韶关市追尾货车，特斯拉车头受损严重，驾驶人当场死亡，事故原因尚不清楚。