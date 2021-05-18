深圳拟录用四名港籍公务员

去年12月份，在服务“双区”建设专项招录公务员考试中，中国深圳市首次设置定向港澳选拔职位，拟录用四名港籍公务员。

据澎湃新闻报道，拟被录用的四人中有名叫赖宇辉的香港青年。他在深港两地均有工作经历，此次在80多名竞争者中脱颖而出，考取了深圳金融监管局的一个职位。他说：“不少香港公司员工都在主动学习普通话、主动了解内地文化，希望能更快融入内地市场。如今，港澳青年拥有了在内地体制内发展机遇，有更好机会重新思考和认识国家的发展，更好服务内地高质量发展。”

另一名拟录用的港籍青年黄科毅，是在内地上的大学，他报考的是福田区福保街道一个岗位。

香港特首林郑月娥此前表示，将与广东省、深圳市签订协议，让两地公务员互换“挂职”交流，交流计划重点放在粤港澳大湾区。

据报道，事实上，内地为香港公务员创造的机会不仅限于交流。按照《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“研究推进港澳居民中的中国公民依法报考内地公务员工作”要求，深圳市服务“双区”建设专项招录公务员2020年12月的考试中，共设有五个职位定向港澳选拔，涉及行政、金融、城市规划、涉外人员管理、医疗监管等方面，吸引了446名港澳籍人士报名。

深圳大学中国经济特区研究中心主任陶一桃认为，此次定向港澳选拔公务员，意味着深圳作为先行示范区，已经开始了由政策开放走向制度创新。

去年，张心怡、陈巧雯、万迁三名港籍青年通过广东省2020年度选调生和急需紧缺专业公务员招录，成为深圳首批港籍公务员。目前，张心怡就职于大鹏新区科技创新和经济服务局。陈巧雯任职于深圳市市场监督管理局。

林郑月娥最近接受央视访谈时说，将与广东省、深圳市签订协议，让两地公务员互换“挂职”交流。其实，香港公务员到内地交流已经有多年历史了。自2002年起，香港特区政府与北京、上海、杭州等内地多个城市合办“公务员交流计划”。这次之所以备受关注，一是因为“挂职”交流的重点是粤港澳大湾区，二是因为“挂职”交流的规模前所未有。

澎湃新闻在报道中评论说，与之相比，深圳定向招录港澳籍公务员尚属首次，更具破冰意味。港澳人士成为深圳公务员，是大湾区深度融合的一个重要标志。

