五名赴越中国专家感染B1617病毒

五名赴越南考察的中国专家返回中国后相继检出印度流行的B1617病毒毒株。越南媒体称，有可能是在越南同一酒店隔离的印度染疫专家传染。

综合长安街知事微信公号和广西云客户端消息，五名中国专家前晚结束在越南的考察后，经凭祥友谊关口岸回国，入关时陆续检测出新冠病毒核酸阳性。其中重型一例、普通型四例。经综合治疗后，除重型病例仍有轻微的呼吸困难之外，其余病例目前病情基本稳定。

据当地媒体报道，广西与越南间的友谊关口岸首次出现输入型病例后，由援鄂医护专家及自治区相关传染病医疗专家组成的医疗专家组到越南开展境外输入新冠病患救治工作。

中国驻越南使馆本月4日提醒，入住越南安沛省如月2号酒店隔离的四名印度专家确诊感染，系印度发现的B1617变异病毒。在上述酒店隔离的中国公民回国入境时核酸检测呈阳性。

曹某某、熊某某、刘某某、何某某、李某某五名中国专家昨晚结束在越南的考察后，经凭祥友谊关口岸回国，入关时陆续检测出冠病核酸阳性。

冠病病毒基因组测序和比对分析显示，五名感染者的病毒进化分支为B1617，属于印度流行的变异株。

越南快讯网刊发文章《中国专家组有可能在隔离酒店被感染》认为越方隔离措施不到位，导致印度专家传染中国专家。

越南传染病专家陈得夫表示，“如月2号宾馆的隔离措施肯定有问题。印度人传染给酒店服务员。永福省被中国专家传染的病人感染的同样是印度流行的变异株。这两个案例表明两者之间存在关系。”

流调显示，4月9日，曹某某等五人从凭祥友谊关口岸出境前往越南安沛省，被安排在如月2号宾馆隔离；4月22日采样核酸检测阴性；4月23日解除隔离；4月23日至29日分别赴永福省、莱州省、安沛省等地考察业务；4月26日晚，曹某某出现发热症状，自行到药店购买退烧药服用后体温恢复正常；4月27日，其余四人出现不同程度的咽痛、咳嗽症状，未就诊、未服药。

曹某某等五名感染者均是凭祥海关在对入境人员开展冠病检测过程中发现的，入境后立即在凭祥市应急救治中心隔离病区接受积极治疗。