专家：中国老龄化速度会非常快 应加强对养老产业支持

中国清华大学社会科学学院教授、养老金融50人论坛秘书长董克用周二说，未来二三十年中国老龄化速度会非常快，但由于养老金待遇水平较低、传统养老观念等制约了养老产业发展，建议政策加强对养老产业的支持，解决产业发展中的资本需求问题。

据路透社报道，董克用在新浪金麒麟保险高峰论坛上发言指出：“今后二三十年中国老龄化速度会非常快，...65岁及以上人口数量占总人口的比重会以45度线向上。”更重要的是，虽然未来65岁及以上人口也会下降，但占人口的比重会保持长期稳定，约有三分之一的人口会是老年人。

目前，三支柱养老金模式成为各国的普遍选择，其中第一支柱为政府主导的公共养老金，第二支柱为企业主导的职业养老金，第三支柱为个人主导的个人养老金。中国二、三支柱养老金积累与发达国家存在较大差距。

董克用援引中美养老金结构数据称，以2018年为例，美国第二、三支柱养老金资产占当年GDP的比重合计为135.55%，而中国这一数字仅为7.3%，且以第一支柱为主（占GDP的比重为5.65%）。

他说：“所以不要以为美国人没有存钱都在消费。”近两年中美养老金资产占GDP的比重变化不大。

从这点看，中国养老产业发展潜力巨大，但实际情况却不然。一方面，中国当前养老金待遇水平较低，养老金替代率（退休后的养老金领取水平与退休前工资收入水平的比率）只有45%；另一方面，传统的养老观念制约需求，养老行业微利也制约了行业的发展。

他说：“我们的调研显示，即便是很好的养老模式，但如果没有重资产的抵押，就没有办法把经营管理的模式进行推广，因为轻资产无法抵押，因此加快养老服务业的发展必须有新的思路。”

他建议，应支持养老产业机构发行债券、上市、并购等，放开政策性融资手段包括政策性金融债、政府贴息贷款等。同时，加强政策对养老产业的支持，引导更多资本进入该领域。

他说：“应该加强养老产业政策制定，因为这服务的是未来三分之一的老龄人口，…这也有利于社会的稳定。”

近日公布的第七次全国人口普查数据显示，中国60岁及以上人口占18.7%，比2010年上升5.44个百分点，中国人口老龄化程度进一步加深，未来一段时期将持续面临人口长期均衡发展的压力。

中国央行副行长李波此前表示，推动养老金改革向积累型发展，能有效缓解长期资本不足的问题；中国有很多资源可以利用支持这个转型，包括国有资本的减持、国有土地的收益等。