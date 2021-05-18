台媒：台湾或再停电约200万户将受影响

台湾电力公司今天（18日）发出警示，预测用电量会狂飙，除非有工业用户愿意停机，否则台湾今天很可能又要停电，届时将是台湾在六天内发生的第三起停电事故。当地媒体估算，有约200万户将受到影响。

据《联合报》报道，台电公布，用电占比今天早上尚未到10时已达85%，并呼吁民众在居家上班上课期间，能节约用电、共体时艰，非必要的电器暂时不用；若今仍要执行紧急分区轮流停电，将改从E组依序执行。

另据苹果新闻网报道，台电今早高层及一级主管内部就昨天的停电事故开会找原因，经济部长王美花也在早上7时30分抵达台电坐镇。

台电今天公布，经内部检讨后初步估计，高雄兴达电厂设备故障是昨天的大停电肇因，与513人为操作疏失不同。原能会今天则说，核三1号机处在大修阶段，无法上线。

台电昨天公布，规划分区供电模式和513相同，是C、D两区轮流停电，并强调依据分组，今年度分区停电都是C、D区轮流停电，内部会检讨是否更换轮流停电组别。

消息人士透露，台电总公司今午左右已下达指令给台电全台各区处，若今天要执行紧急分区轮流停电，将改从E组依序执行。依据台电分区轮流停电规划，全台1400万户分成A到F组别，每组别约200万户，因此E组粗估至少达百万户约200万户。

由于C、D区轮流停电已历经513及昨天大停电两次，外传台电接下来为平民怨，下次若再分区，将修改为E、F区轮流停电，往下轮推。不过，消息人士称，台电全台各区处已接到指令接下来是E组停电，并非E、F组，原因是台电怕一次临时更动E、F两组，影响太大。

台电发言人张廷抒回应时则说，内部已在检讨若再分区停电，是否改为C、D区以外的组别，若有确定再对外公布，并强调“接下来不一定是EF组！”