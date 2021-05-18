调查：港国安处长没有违法或不道德行为

被视为香港警队下一任警务处长热门人选的现任国安处处长蔡展鹏，上周被曝光顾无牌按摩店后，被下令休假接受纪律调查；警方今天傍晚表示，经初步调查，暂时看不到蔡展鹏有违法、违规或不道德行为。

综合《星岛日报》、香港电台等港媒报道，有组织罪案及三合会调查科总警司黄维在记者会上说，警方在3月下旬的巡查行动中，在湾仔一家无牌按摩店，怀疑有人经营色情场所并有卖淫服务，拘捕了六名持香港身份证的女子。

而蔡展鹏当时正身处有关场所，警方经过深入、多角度调查，发现他没有任何不道德及违规行为，调查结果已交给律政司，等候进一步指示。

至于为何今天才发布调查结果，黄维回应，3月下旬巡查行动后，需要时间调查，在未详细调查前不会披露案件，否则可能影响调查进度和结果。

香港警务处国安处去年才成立，蔡展鹏成为首任处长。据《南华早报》上周二（11日）报道，他早前光顾一家按摩店时，遇到其他警员上门查牌。由于按摩院是无照经营，而蔡的身份敏感，负责的警员向上级报告，最后惊动警队最高层，知悉事件后决定要彻查，蔡展鹏被要求休假近一个月静候调查。

报道引述不具名的知情警队高级人员说，虽然光顾无照按摩店不至于被逮捕，但蔡展鹏的行为影响了香港警方的形象、损害了警队的名声，因此他可能将面临一项纪律听证。

资料显示，蔡展鹏于1995年加入香港警队担任督察，主要负责保安情报及行动，去年执掌新成立的国家安全处，出任首任处长。今年初，美国宣布制裁六名中港官员，蔡展鹏是其中一人。他一度被视为警务处长接班人的热门人选。

