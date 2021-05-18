高盛称监管收紧无碍中国数字经济发展

高盛经济学家表示，中国的数字经济将继续蓬勃发展，尽管中国出台互联网反垄断新规，以及多款应用程序（App）因违规收集个人信息而需要整改等一系列举措。

彭博社报道，高盛经济学家在周二的一份报告中表示，监管强度的上升表明，在该行业十年来的惊人扩张之后，中国政府正在赶上并适应数字经济。

“短期内，新规定和限制措施可能会导致相关领域的增长放缓”，高盛经济学家发布报告称，“但是从长远来看，它们将有助于营造一种持久竞争和风险降低的环境。”

最近几个月，中国政府采取措施整顿包括阿里巴巴和腾讯在内的科技巨头。当局还加强了对数字生活其他方面的监管。

高盛的报告也称，包括信息技术产业以及传统行业数字化在内的数字经济规模，到去年猛增到39.2万亿元人民币 （8.11万亿新元），约占国内生产总值的39%，而2005年这个比例仅为14%。此外在2016至2019年期间，数字经济为中国GDP增长的贡献超过了60%。

报告称，中国新五年规划中设定的政策和目标将提振数字经济。其中包括到2025年将数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%，提高到10%，重点是建设数字基础设施并帮助传统产业实现数字化。

报告称，自2005年以来该行业平均每年20%的快速增长，引起了人们对行业集中度及其对就业和收入不平等影响的担忧。

“我们预计中国的数字经济将继续快速增长，特别是传统部门数字化可以显著提高生产率的领域”，高盛经济学家们指出，“监管收紧可能会放缓受影响领域的短期增长，但从长远来看应该能改善商业环境和风险管理。”